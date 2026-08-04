Avrupa’daki çiftçiler; aşırı sıcaklar, kuraklık ve orman yangınlarının mısırdan salata malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki ürünlere zarar vermesi nedeniyle gıda üretiminde düşüş ve fiyat artışları konusunda uyarıda bulunuyor.

İklim krizinin kıta genelindeki sıcaklıkları yeni rekor seviyelere taşımasıyla zeytinlikler de olumsuz etkilendi.

Bu durum, hâlihazırda yüksek seviyelerde seyreden zeytinyağı fiyatlarının yeniden tırmanışa geçebileceğini gösteriyor.

GIDA FİYATLARI TAVANI AŞACAK

Fransa'daki sebze üreticileri birliği Légumes de France, yağış yetersizliği nedeniyle salata, havuç, pırasa, sarımsak ve soğan gibi ürünlerde onlarca milyon Euro değerinde binlerce ton ürünün kaybedildiğini ve bazı ürünlerde üretimin yarı yarıya düşebileceğini açıkladı.

Sıcak hava dalgası; Champagne, Bordeaux ve Burgonya gibi şarap bölgelerinde üzüm gelişimini olumsuz etkileyerek rekor düzeyde erken bir hasat dönemine işaret ediyor.

Champagne'de üreticiler, 15 Ağustos civarında başlaması beklenen en erken hasat tarihine hazırlanırken üzüm veriminin geçen yıla göre yaklaşık 10 azalması bekleniyor.

İspanya Tarım Bakanlığı ise ülkenin 2026-27 tahıl rekoltesinin, orman yangınlarının etkileri hesaplanmadan önce, geçen yılki 24 milyon tondan 18,5 milyon tonun biraz üzerine gerileyeceğini öngörüyor.

Avrupa Birliği genelinde de ayçiçeği rekolte beklentisi yüzde 7, mısır yüzde 6, patates ve soya fasulyesi tahminleri ise yüzde 3 oranında düşürüldü.

Tarım örgütü ASAJA, yangın ve kuraklığın narenciyeden avokadoya, domatesten mısıra kadar pek çok üründe zarara yol açtığını ve temel endişenin uluslararası ticaret kısıtlamalarından ziyade artan üretim maliyetleri olduğunu bildirdi.

ZEYTİNYAĞI FİYATLARI FIRLAYACAK

Yunanistan, İtalya ve Portekiz'de yaşanan orman yangınları, aşırı sıcaklar ve zararlı böceklerin artışı zeytinyağı rekoltesini tehdit etmeye devam ediyor.

Sektör temsilcileri, meyve kalitesinin ve rekoltenin düşmesi nedeniyle sonbaharda zeytinyağı fiyatlarında yeni bir artış yaşanabileceğini ifade ediyor.

Birleşik Krallık'ta da devam eden kuraklık nedeniyle toptancılar marul ve brokoli gibi temel gıdalarda İspanya gibi ülkelere yönelmek zorunda kalırken, gıda ithalatçısı Eurostar Commodities yetkilileri, tekrarlayan sıcak hava dalgalarının kışlık ürünlerin olgunlaşmasını hızlandırarak verimi düşürdüğünü, yazlık ürünlerin ise daha büyük bir tehdit altında olduğunu vurguluyor.

Bununla birlikte iklim koşullarının olumsuz etkileri her ülkede aynı derecede hissedilmiyor. Serin ve yağışlı geçen ilkbahar sayesinde kışlık ürünlerde rekor verim elde edilen Türkiye, bu süreçte olumlu yönde öne çıkan başlıca istisna oldu.

İtalya'da unluk buğday üretiminin yüzde 10 artması beklenirken, yağış alan Romanya'da da mısır rekoltesinin geçen yılki 7,75 milyon tonluk resmi tahminin üzerine çıkarak 8,2 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor.