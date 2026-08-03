The Financial Times tarafından gerçekleştirilen analize göre, Fransa, İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinde etkili olan orman yangınları ile sıcak hava dalgaları bu yıl şimdiden 3 milyar Euro'nun üzerinde zarara neden oldu.

Yangın sezonunun ilk iki ayında yaklaşık yarım milyon hektar alan yanarken, Portekiz, Yunanistan ve Romanya’nın da aralarında bulunduğu en çok etkilenen beş Euro Bölgesi ülkesindeki ekonomik maliyet 3,1 milyar Euro'ya ulaştı.

Bu miktar, Avrupa Komisyonu’nun tüm AB için öngördüğü yıllık ortalama 2,5 milyar avroluk ekonomik etki tahminini geride bıraktı.

ÇOK DAHA YÜKSEK

Hesaplamalar, yanan alanların eski haline getirilmesi için gereken yeniden restorasyon maliyetlerine dayanırken, nihai ekonomik etkinin mülk, ürün zararları ve turizmdeki aksamalarla birlikte çok daha yüksek olacağı öngörülüyor.

Yangınların yanı sıra kuraklık nedeniyle Tuna ve Ren nehirlerindeki su seviyelerinin düşmesi lojistiği ve üretimi olumsuz etkiliyor.

BASF, Covestro ve Evonik gibi Alman kimya şirketlerinin tesislerinin bulunduğu Ren Nehri'ndeki aksamaların yanı sıra, Tuna Nehri'ndeki rekor düşük su seviyeleri Macaristan'daki nükleer santralin kapanma riskiyle karşı karşıya kalmasına ve Romanya'daki Cernavodă Nükleer Santrali’nin iki reaktöründen birinin durdurulmasına yol açtı.

SANAYİ MAHALLELERİ YANDI

Fransa’nın savunma ve havacılık sanayi merkezi olan Gironde bölgesinde yangınlar; Safran, Dassault Aviation ve ArianeGroup gibi şirketlerin üretime ara vermesine ve personeli tahliye etmesine neden oldu.

Gironde Ticaret ve Sanayi Odası, 30 Temmuz itibarıyla en az 40 bin işletmenin yangınlardan doğrudan etkilendiğini ve 19 bin 500'ünün tamamen kapandığını, 27 Temmuz itibarıyla ise 120 bin ila 150 bin çalışanın devlet destekli kısa çalışma ödeneğine geçtiğini açıkladı.

İspanya’da ise yangınlar başkent Madrid’e 50 kilometre kadar yaklaşırken, küçük ölçekli üreticileri temsil eden birlik çoğunluğu mera olan 18 bin 500 hektarlık yararlı alanın kaybedildiğini bildirdi.

UZMANLAR NE DİYOR?

ETH Zürih iklim ekonomisi uzmanı Sarah Meier, yangınların şehir hatlarına ulaşması durumunda gerçek ekonomik faturanın geçmiş dönem ortalamalarının çok üzerine çıkabileceğini belirtti.

Imperial College’dan Doç. Dr. Ioannis Kountouris, hava kirliliği kaynaklı hastane yatışları gibi önemli maliyetlerin doğrudan hesaplamalara dahil edilmediğini kaydetti.

Capital Economics Baş Avrupa Ekonomisti Andrew Kenningham, yeniden yapılanma harcamalarının GSYH üzerinde yanıltıcı bir artış etkisi yapabileceğini ifade ederken, Meier bu durumun gerçek bir ekonomik büyüme olmadığını, sadece yok olan sermayenin yerine konulması anlamına geldiğini vurguladı.