Yıllarca Süper Lig’de mücadele eden, bir dönem ülkemizi Avrupa kupalarında da temsil eden Denizlispor 3’üncü Lig’de küme düştü.

Son hafta maçında evinde Niğde Belediyespor’la 1-1 berabere kalan Denizlispor, Bölgesel Amatör Lig’e geriledi. Konuk takım 45’inci dakikada Şahin’le 1-0 öne geçti. Denizlispor 45 artı 1’inci dakikada Emre ile beraberliği yakaladı. İkinci yarıda ise gol bulamayan Denizlispor 21 puana yükselse de ligi 14’üncü bitirdi ve resmen küme düştü.

Süper Lig'den 2021 yılında düştükten sonra 2023'te 1'inci Lig'e, geçen sezon da 2'nci Lig'e veda ederek tarihinde ilk kez kendini 3'üncü Lig'de bulan Denizlispor, amatör lige düştü. Kulübün borçları yüzünden gelen transfer yasağı nedeniyle 3 yıldır transfer yapamayan, bu sezona tamamı genç oyuncularla başlayan yeşil-siyahlılar, son sekiz haftada galibiyet alamadan küme düştü.