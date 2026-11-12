İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 9. Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelen Avrupalı liderler, toplantının ardından ortak bir açıklama yayımladı.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELİK DESTEK

Almanya, Norveç, Polonya, Estonya, Fransa, Litvanya ve İngiltere liderlerinin yanı sıra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın imzasını taşıyan açıklamada, Ermenistan'ın egemenliği, bağımsızlığı, istikrarı ve toprak bütünlüğüne yönelik destek yinelendi.

RUSYA'NIN ERMENİSTAN ÜZERİNDEKİ BASKISI ARTIYOR

Açıklamada, Ermenistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde halkın, Rusya'nın çok yönlü müdahale girişimlerine rağmen demokrasi, barış ve Avrupa ile yakınlaşma yönünde tercihte bulunduğu belirtildi.

Seçimlerin ardından Moskova yönetiminin Ermenistan üzerindeki siyasi ve ekonomik baskısını artırdığı öne sürülen açıklamada, Rusya'nın Ermeni ihracatına daha önce görülmemiş kısıtlamalar getirdiği ve enerji tedarikini baskı unsuru olarak kullanmakla tehdit ettiği kaydedildi.

Avrupalı liderler, Ermenistan'ın dış baskılardan bağımsız şekilde kendi siyasi ve ekonomik geleceğini belirleyebilmesinin önemine dikkat çekti.

AB'DEN ERMENİSTAN İHRACATINA GÜMRÜK DESTEĞİ

Ermenistan'ın ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik Avrupa desteğinin somut adımlarla sürdürüleceği belirtilen açıklamada, AB'nin Ermenistan'ın birliğe ihracatının yüzde 80'ine uygulanan gümrük vergilerini askıya alma kararı da hatırlatıldı.

Erivan yönetiminin Avrupa ile bütünleşme hedeflerinin desteklendiği vurgulanırken, ülkede demokratik kurumların güçlendirilmesi ve ekonomik refahın artırılması yönündeki çabaların devam edeceği bildirildi.

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE İLE NORMALLEŞME MESAJI

Ortak açıklamada, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecine de geniş yer verildi. Ağustos 2025'te Washington'da gerçekleştirilen görüşmelerden bu yana kaydedilen ilerlemenin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Avrupalı liderler, Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecine de destek verdiklerini belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki girişimlerin sürdürülmesi çağrısı yaptı.

Açıklamada, bölgedeki barış ve iş birliği çabalarının yalnızca Ermenistan ve Azerbaycan'a değil, çevre ülkelerin tamamına fayda sağlayacak şekilde ilerletilmesinin önemine işaret edildi.