Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde geleneksel yöntemlerle hazırlanan asırlık Eğin ekmeği, kendine has lezzeti ve uzun süre tazeliğini koruyabilmesi sayesinde hem Türkiye'nin farklı şehirlerinden hem de yurt dışından yoğun ilgi görüyor. Erzincan Valiliği tarafından coğrafi işaret tescili alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun da bu ilginin daha da artmasına katkı sağlaması bekleniyor.

ODUUN ATEŞİNDE PİŞİYOR, AYLARCA DAYANIYOR

Eğin ekmeği, çok az miktarda hazır maya ile kepekli buğday unu kullanılarak hazırlanıyor. Uzun süre mayalandırılan hamur özenle yoğrulduktan sonra ince şekilde açılıyor ve odun ateşinde pişiriliyor. Geleneksel üretim yöntemi sayesinde hem kendine özgü bir aroma kazanıyor hem de uzun raf ömrüne sahip oluyor.

Üretim sürecinin zahmetli olması nedeniyle günlük üretim kapasitesi sınırlı kalıyor. Özellikle yoğun dönemlerde yalnızca önceden sipariş veren müşterilerin talepleri karşılanabiliyor. Bu nedenle birçok kişi istediği miktarda ekmeği satın alamadan geri dönmek zorunda kalıyor.

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE UZANAN GELENEK

Apçağa köyünde üretim yapan fırının işletmecisi Osman Özçelik, Eğin ekmeğinin Osmanlı döneminden bugüne ulaşan önemli bir kültürel miras olduğunu belirtti. Köyde eskiden dört fırının faaliyet gösterdiğini söyleyen Özçelik, günümüzde üretime devam eden tek işletmenin kendilerine ait olduğunu ifade etti.

Dedesinin de çocukluğundan itibaren bu ekmeği tükettiğini anlatan Özçelik, yıllardır aynı geleneği yaşatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

"İNSANLARA EKMEK VEREMEDİĞİMİZ OLUYOR"

Gurbetçiler ile çevre illerden gelen ziyaretçilerin köye gelir gelmez sıcak Eğin ekmeği alarak Erzincan tulum peyniri, tereyağı ve bal eşliğinde kahvaltı yaptıklarını anlatan Özçelik, şöyle devam etti: "Ürettiğimiz ekmek uzun uğraş istiyor. Bundan 18 yıl önce köylere ekmek taşıyorduk. Şu anda ise kapımıza geliyorlar ve bazen yoğun siparişler nedeniyle yetiştiremediğimizden ekmek veremiyoruz. Öyle anlar geliyor ki kapıyı kapatıyoruz ve sadece siparişe çalışıyoruz. İnsanlara ekmek veremediğimiz oluyor. Hatta Sayın Vali Bey geldiğinde 40 kişilik ekibine yaklaşık 5 ekmek verdik. Fazlasını istediler, veremedik."

YURT DIŞINDAN DA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Ekmeğin üretim aşamasını anlatan Özçelik, "Çok az miktarda hazır maya ve kepekli buğday unu kullanıyoruz. Daha sonra bunları ince ince açıyor, odun ateşinde pişiriyoruz. Altı ve üstü aynı seviyede piştiği için çok lezzetli oluyor. Ayrıca uzun süre dayanıyor. Kurutularak yaklaşık 6 ay saklanabiliyor ya da derin dondurucuya konulabiliyor. Isıtıldığında ise fırından yeni çıkmış gibi oluyor. Doğal ve lezzetli bir ekmeğimiz var." " ifadelerini kullandı.

Kolay sindirilmesi ve uzun süre bozulmadan saklanabilmesi sayesinde ekmeğe ilginin her geçen gün arttığını belirten Özçelik, özellikle Avrupa'dan gelen gurbetçilerin fırına uğramadan memleket ziyaretlerini tamamlamadığını söyledi.

Özçelik, "Ekmeğimizi eşinden, dostundan veya videolardan görenler var. Yurt dışından gelen vatandaşlar, baba ocaklarına gitmeden doğrudan fırına geliyor. Gurbetçiler aldıkları ekmekleri Polonya, Almanya, Fransa gibi ülkelere götürüyorlar. Hatta 'Yurt dışına kargo yapar mısınız?' diyenler de var. Ancak şu anda böyle bir sistemimiz yok. Zaten mevcut kapasitemizle taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. En büyük sıkıntımız eleman eksikliği." dedi.

"EKMEK KURUTULARAK DA ÇOK UZUN DÖNEM SAKLANABİLİYOR"

Köy sakinlerinden Gökhan Turhan ise Eğin ekmeğinin en başarılı şekilde Apçağa köyünde üretildiğini belirterek vatandaşlara şu tavsiyede bulundu: "Ekmeği yedikleri zaman vazgeçemeyecekler. Özellikle taze ve sıcakken peynirle veya tereyağıyla tavsiye ederim. Çok lezzetli. Sindirim sistemine de çok faydalı. Onu da yedikleri zaman insanlar faydasını göreceklerdir. Ekmek kurutularak da çok uzun dönem saklanabiliyor. Sonradan ekmeği hafif nemlendirerek çok lezzetli bir şekilde aynı lezzetini bulabiliyorsunuz. Bu sebeple herkese tavsiye ediyorum. Biz aile olarak tercih ediyoruz."

TURİSTLERİN DE UĞRAK NOKTASI OLDU

Köy sakinlerinden Şehriban Türker de Apçağa'ya düzenlenen turlarla gelen yerli ve yabancı turistlerin Eğin ekmeğine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Türker, zaman zaman yaşanan talep artışı nedeniyle üretimin yetersiz kaldığını ve tüm müşterilere ekmek yetiştirmenin güçleştiğini ifade etti.