Alman hükümet sözcüsü, İran'daki savaşın NATO ile hiçbir ilgisi olmadığını belirterek Almanya'nın ne savaşa ne de Hürmüz Boğazı'nın askeri yöntemlerle açık tutulması çabalarına katılacağını ifade etti.

Sözcü açıklamasında, "Bu savaş devam ettiği sürece, Hürmüz Boğazı'nın askeri yöntemle açık tutulmasına yönelik herhangi bir çabaya katılım gösterilmeyecektir" dedi.

Keir Starmer ise "bölgesel bir savaşa çekilmeyecekleri" konusunda net bir uyarı yaptı. Starmer, "çıkar ilişkisi derdindeki ABD Başkanını reddettiklerini duyurdu.

Starmer, "Bu oldukça çıkarcı bir başkanlık dönemi ve bizim görevimiz bu süreci doğru yönetmektir. Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Krallık arasındaki dostluğun çok derin olduğunu her zaman hatırlamalıyız. Bu kalıcı bir ilişkidir ve dahil olan tüm şahsiyetlerden daha uzun süre devam edecektir" dedi. Fransa da benzer bir şekilde Trump'ı reddetti.

TRUMP'A HER KAPI KAPANDI

E3 ile birlike diğer Avrupa ülkeleri de Trump'ın redderken, Pasifik'te Japonya, Güney Kore ve Avustralya da Hürmüz Boğazı'na gemi göndermeyi reddetti.

Yunanistan hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis de ülkesinin boğazdaki askeri operasyonlarda yer almayacağını açıkladı.

İsrail müttefiki Atina'dan gelen bu net tavır, Washington'ın Avrupa'daki gücünün zayıfladığının en büyük göstergesi oldu.

Güney Kore, savaşın süresiz olarak uzayabileceği endişesiyle Donald Trump'ın taleplerine karşı isteksiz olduklarının sinyalini verdi.

Japonya ise net bir ton kullandı. Petrolünün yüzde 95'ini Orta Doğu'dan sağlayan ülke uzun bir savaşa girmek istemediğini söyledi.

En net tepki ise, yine Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorious'tan geldi. Bakan, "Trump, güçlü ABD Donanması’nın yapamadığı şeyi bir avuç Avrupalı fırkateynin ne yapmasını bekliyor? Bu bizim savaşımız değil ve biz başlatmadık” diye konuştu.