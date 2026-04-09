Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA), havayolu şirketlerine Orta Doğu ve Körfez hava sahasından uzak durmaları yönündeki tavsiyesini 24 Nisan'a kadar uzattı.

Orta Doğu'da yaklaşık altı haftadır süren çatışmalar, jet yakıtı fiyatlarının fırlaması ve Körfez bölgesinde yaygın uçuş iptalleri dahil olmak üzere hava ulaşımında büyük aksaklıklara neden oldu.

Katar Havayolları ve Emirates Havayolları gibi şirketler binlerce uçuşunu askıya alırken Avrupa'dan Körfez ülkelerine kalkan uçuşlar da iptal edildi.

Körfez'i kasıp kavuran ve küresel petrol ihracatının yüzde 20'sini kilitleyen savaş sebebiyle İran'da 3 binden fazla kişi öldü. Lübnan'da ise ölü sayısı 500'ü geçti.