Son yıllarda Türkiye'den yapılan milyonlarca başvuruyu geri çeviren Avrupa ülkeleri, Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren yeni bir rapor paylaştı.



Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlanan raporda, hizmet pasaportu (gri pasaport) olarak bilinen ve Türk vatandaşlarına Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkı tanıyan pasaportların 'kötüye kullanıldığının' tespit edildiğine yer verildi.



SAYILARI HER GEÇEN YIL ARTIYOR



Yalnızca resmi kurumlar tarafından, 'görevlendirme' yazısı ile verilen ve turistik kullanımı yasak olan hizmet pasaportları, vizesiz seyahat imkanı sağlaması nedeniyle birçok kişi için cazip bir seçenek haline dönüşmüş durumda.





BBC'de yer alan habere göre, Avrupa Parlamentosu konuya ilişkin hazırladığı raporda şu tespitlerde bulundu:



"AP, Türk hükümetinin, tüm nüfusa fayda sağlayabilecek bir çerçeve oluşturmak için gerekli adımları atmazken sayıları bilinmeyen hizmet pasaportlarını suistimal etmesinden üzüntü duymaktadır."



'ASKIYA ALINMA TEHLİKESİ VAR'



Avrupa Birliği üyesi ülkeler Türk hükümeti tarafından tahsis edilen gri pasaportlara serbest dolaşım hakkı tanırken, İngiltere, ABD ve az sayıdaki ülke bu pasaport türlerinden de vize talep etmekte.





Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlanan rapor, uzun yıllardır vizesiz seyahat imkanı sağlayan gri pasaportun ilerleyen dönemde çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini gözler önüne serdi.



Söz konusu ihlallerin devam etmesi halinde Avrupa Birliği, Schengen bölgesi içerisinde 'gri pasaport' sahiplerine tanınan serbest dolaşım hakkını iptal edebilme yetkisine sahip.





