Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, topladığı 28 puanla milli araya lider olarak girdi.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda, yabancı kontenjanı nedeniyle ayrılık ihtimali gündemdeyken dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya çıktı.
GABRIEL SARA’YA TALİP ÇIKTI
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Serie A ekiplerinden Roma, Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara’yı transfer etmek istiyor.
Haberde, İtalyan temsilcisinin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için ara transfer döneminde sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.
15 MAÇTA 2 GOL, 6 ASİST
Galatasaray formasıyla bu sezon 15 resmi karşılaşmada görev alan Gabriel Sara, 2 gol ve 6 asistle takımına katkı sağladı.