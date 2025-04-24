Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo, birçok kulübün radarına girdi. İzmir temsilcisinin golcüsü için son olarak Hollanda devi Ajax'ın harekete geçtiği iddia edildi.

Voetbal Primeur'un haberine göre, Ajax, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Brian Brobbey'in yerini Romulo ile doldurmaya hazırlanıyor.

İKİ DEV PEŞİNDE

Francesco Farioli yönetimindeki Hollanda devi, ileri uç için 10 kişilik liste oluştururken haberde, 23 yaşındaki futbolcuyu yalnızca Ajax değil Feyenoord'un da takip ettiği ifade edildi.

2028 yılına kadar İzmir ekibi ile mukavelesi bulunan Brezilyalı golcü, bu sezon 27 maçta 15 gol ve 8 asistlik kaydetti.