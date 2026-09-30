2024 yılında yaşanan sert düşüşün ardından Avrupa'da ısı pompası satışları yeniden yükselişe geçti. Orta Doğu'da yaşanan krizler ve İran savaşı nedeniyle fırlayan gaz fiyatlarının yarattığı enerji şoku, Avrupa Birliği'nin fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecine hız kazandırdı.

Avrupa Komisyonu'nun üye ülkeleri elektrik üzerindeki vergi yükünü hafifletmeye teşvik etmesiyle birlikte, 2026 yılının ilk yarısında konut tipi ısı pompası satışları yüzde 11 oranında bir artış kaydetti.

Avrupa Isı Pompası Birliği'nin (EHPA); Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve Danimarka'nın da aralarında yer aldığı 12 ülkeyi kapsayan verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde yaklaşık 1,16 milyon adet ısı pompası satışı gerçekleşti. Bu tablo, 2022'deki enerji krizinin ardından satışların yüzde 47 oranında gerilediği 2024 yılına kıyasla sektörde büyük bir dönüşüme işaret ediyor.

PAHALI GAZA ALTERNATİF OLARAK TERCİH ETTİLER

Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat aksamaları ve fırlayan gaz fiyatları karşısında elektrikle çalışan ısı pompaları en güçlü alternatif olarak öne çıkıyor. EHPA Genel Direktörü Paul Kenny, Avrupa'nın güvenilmez tedarikçilerden gelen pahalı gaza olan bağımlılığını sonlandırdığını belirterek, elektriğin daha uygun maliyetli hale gelmesiyle temiz enerjiye geçişin hızlanacağını ifade ediyor.

Isı pompaları fosil yakıtlı kazanlara kıyasla üç ila beş kat daha verimli olsa da, tarihsel sebeplerle yüksek seyreden elektrik vergileri tüketici kararlarını etkilemeye devam ediyor.

200 MİLYAR TASARRUF ÖNGÖRÜLÜYOR

Temmuz 2026'da açıklanan AB Elektrifikasyon Eylem Planı ise vergi yüklerini dengeleyerek bu engelleri aşmayı hedefliyor. Plan doğrultusunda 2030 yılına kadar yıllık dört milyon kurulum hedeflenirken, elektrikli teknolojilerin yaygınlaşması sayesinde 2040'a kadar fosil yakıt ithalatından yaklaşık 200 milyar avro tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Hollanda, Belçika ve Danimarka gibi ülkeler elektrik vergilerini düşürerek veya yükü fosil yakıtlara kaydırarak bu dönüşüme öncülük ederken; Fransa, Almanya ve İtalya gibi ülkeler doğrudan hibe ve sübvansiyonlarla geçişi destekliyor. Birlik genelinde daha kapsamlı bir vergi reformu için ise 27 üye ülkenin tam oy birliği gerekiyor.