ING Think, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek haftaki para politikası toplantısına ilişkin yayımladığı analizde, temel beklentinin faiz oranlarının sabit tutulması yönünde olduğunu, ancak son dönemde enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler nedeniyle ek bir faiz artışının tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

ENERJİ FİYATLARI BEKLENTİLERİ YENİDEN DEĞİŞTİRDİ

ING Global Makro Başkanı Carsten Brzeski tarafından hazırlanan raporda, birkaç hafta öncesine kadar temmuz toplantısının yaz tatili öncesi rutin bir toplantı olarak görüldüğü ifade edildi. Ancak Orta Doğu'da yeniden yükselen gerilim ve buna bağlı olarak enerji fiyatlarında yaşanan artışın para politikası görünümünü değiştirdiğine dikkat çekildi.

Raporda, haziran ayında düzenlenen Sintra Konferansı'nın ardından enerji fiyatlarının gerilemesiyle faiz artışı beklentilerinin zayıfladığı hatırlatılırken, son dönemde petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesiyle haziran başındaki makroekonomik koşullara benzer bir ortamın oluştuğu vurgulandı.

DEĞERLENDİRMELER GÜNCELLENECEK

Analizde, 23 Temmuz toplantısında yeni makroekonomik projeksiyonlar yayımlanmayacak olmasına rağmen ECB'nin son enerji fiyatı gelişmelerini iç değerlendirmelerine yansıtmış olmasının beklendiği kaydedildi.

ING'ye göre mevcut görünüm, bankanın piyasa varsayımlarına dayanan temel senaryosuyla uyumlu olmaya devam ediyor. Bu senaryo, toplamda en az iki faiz artışı yapılmasını, genel enflasyonun 2027 yılı boyunca kademeli şekilde gerilemesini ve çekirdek enflasyonun tahmin döneminde yüzde 2'nin hafif üzerinde kalmasını öngörüyor.

FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ ORTADAN KALKMADI

Raporda, haziran enflasyonunun beklentilerden düşük gelmesi ve ikinci tur enflasyon etkilerinin sınırlı kalmasının normal şartlarda ilave faiz artışı baskısını azaltabileceği ifade edildi. Buna karşın, ECB'nin temel senaryosunun hâlâ ek bir faiz artışını destekleyen güçlü gerekçeler sunduğu belirtildi.

ING analizinde ayrıca, tek bir faiz artışıyla sürecin tamamlanmasının "panik hamlesi" olarak değerlendirilebileceği, bu nedenle bazı politika yapıcıların ikinci bir artışı daha tutarlı bir yaklaşım olarak görebileceği değerlendirmesine yer verildi.

TEMEL BEKLENTİ EYLÜL TOPLANTISI

ING, son dönemde yükselen enerji fiyatlarının temmuz toplantısında faiz artışı ihtimalini yeniden gündeme taşıdığını, ancak ana senaryonun ECB'nin bir sonraki faiz adımını eylül ayında atması yönünde olduğunu belirtti.

Raporda, gelecek haftaki toplantının beklendiği kadar sakin geçmeyebileceği, yaz tatili öncesinde ECB içindeki şahin ve güvercin üyeler arasında para politikasının geleceğine ilişkin son önemli tartışmalara sahne olabileceği ifade edildi.