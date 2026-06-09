Macaristan'da milletvekilleri maaşlarında ve ödeneklerinde büyük bir kesintiye gitme kararı aldı.

Yeni Başbakan Peter Magyar liderliğindeki iktidar partisi Tisza tarafından sunulan yasa tasarısı meclisteki tüm milletvekillerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Gelecek aydan itibaren yürürlüğe girecek düzenleme ile vekillerin taban maaşları yüzde 40 oranında düşecek.

Yeni dönemde vergi öncesi maaşlar yaklaşık 3 bin 690 Euro seviyesine gerileyecek. Bu miktar yine de ülke ortalamasının iki katına denk geliyor. Eski Başbakan Viktor Orban döneminde ise vekiller ortalamanın üç katı maaş alıyordu.

Eleştirmenler Orban hükümetini muhalif milletvekillerini memnun etmek için yüksek maaşlar bağlamakla suçluyordu.

Nisan seçimlerini büyük bir zaferle kazanan Magyar ise bu uygulamaya karşı çıkıyordu. Yeni kesintiler meclis başkanı ve komisyon üyelerini de doğrudan etkileyecek.

'BU BİR OTOKONTROL MESELESİ'

Yeni tasarruf önlemleri kapsamında telefon faturası yardımları tamamen kaldırılıyor. Bunun yanında ofis kirası ile konut ve personel ödeneklerinde de ciddi kısıtlamalara gidiliyor.

Başbakan Magyar bu adımların dört yıllık görev süresi boyunca tam bir yıllık işletme maliyetine denk tasarruf sağlayacağını belirtti.

Hükümet bu sayede geçmiş yıllardaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle boşalan devlet kasasını yeniden doldurmayı hedefliyor.

Magyar geçen ay özel yayın kuruluşu RTL'ye verdiği demeçte "İnsanlığın yanı sıra bu durum aslında bir otokontrol ve aynı zamanda bir mütevazılık meselesidir" dedi.

Başbakan Magyar benzer şekilde belediye başkanlarının maaşlarında da kesinti yapılması gerektiğini savunuyor ancak bu fikir bazı yerel liderlerin sert tepkisini çekiyor.