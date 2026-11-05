Kadıköy'de alınan 3-2'lik sansasyonel mağlubiyet, İngiltere'de adeta deprem etkisi yarattı. Ülkenin önde gelen spor yayın organları, teknik direktör Andoni Iraola'nın tercihlerini ve Liverpool savunmasının hatalarını sert sözlerle eleştirdi:
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BBC Sport: "Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki kusursuz galibiyet serisi, Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'sinin sergilediği muazzam geri dönüşle Kadıköy'de noktalandı."
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Daily Mail: "Özensiz ve dağınık Liverpool, Türkiye'de bir kez daha çöktü! Dirk Kuyt, efsanesi olduğu eski takımının yaptığı ölümcül savunma hatalarını affetmeyerek Şampiyonlar Ligi tarihine geçecek bir zafere imza attı."
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The Standard: "Kırmızılar kusursuz serisini İstanbul'da bıraktı. Liverpool'un yedek kulübesinde oturan yüz milyonlarca sterlinlik yıldızları dahi takımı Kadıköy'deki yenilgiden kurtarmaya yetmedi."
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Daily Star: "Andoni Iraola'nın oynadığı rotasyon kumarı geri tepti; Liverpool, Fenerbahçe'nin son anlardaki müthiş baskısı karşısında acı bir mağlubiyet aldı."
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The Kop: "Savunma kurgusundaki akılalmaz zaaflar, Iraola'ya İstanbul deplasmanında çok pahalıya patladı."
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The Irish News: "Liverpool Devler Ligi'nde iki kez öne geçerek yakaladığı altın değerindeki avantajı tepti; Fenerbahçe İngiliz devini affetmedi."
"KADERİN CİLVESİ" VE MURİQİ FIRTINASI
İspanyol medyası, karşılaşmanın dramatik hikayesine odaklanarak eski Liverpool futbolcusu Dirk Kuyt ile Andoni Iraola arasındaki taktik savaşı ve galibiyet golünü atan Vedat Muriqi'yi öne çıkardı:
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Marca: "Kaderin cilvesi! Kariyerinin en parlak yıllarını Liverpool formasıyla geçiren Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin başında eski kulübünün yenilmezlik serisine son verdi."
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Mundo Deportivo: "İstanbul, Liverpool için bu kez büyük bir kabusa dönüştü."
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AS: "Vedat Muriqi, Kadıköy'de Iraola'yı yıktı!"
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Sport.es: "Muriqi, Liverpool'un serisini bitiren darbeyi vurdu. Andoni Iraola'nın öğrencileri, ev sahibi Fenerbahçe'nin mücadelenin son bölümünde sergilediği tarihi geri dönüşe engel olamadı."
"KORSAN TAARRUZA GEÇTİ"
Avrupa'nın diğer futbol merkezlerinde de sarı-lacivertlilerin sergilediği mücadele geniş yer buldu. Çizme basını eski Serie A golcüsünün performansını alkışlarken, Portekiz basını İstanbul'daki dirence dikkat çekti:
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La Gazzetta dello Sport: "Korsan Muriqi taarruza geçti! Eski Lazio'lu golcünün attığı golle sarsılan Liverpool, Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki cehenneminde boyun eğdi."
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O Jogo: "Fenerbahçe, Liverpool karşısında destansı bir geri dönüşe imza atarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk zaferine ulaştı."
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A Bola: "Liverpool iki kez öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve Türkiye'den eli boş döndü."
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RTL: "İngiliz devi Liverpool, Kadıköy'de Fenerbahçe duvarına çarparak Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir mağlubiyete çakıldı."