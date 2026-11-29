Belarus futbolunda 13 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan BATE Borisov, tarihinde ilk kez ülkenin en üst ligine veda etti. Belarus Premier Lig'in son haftasında Isloch ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, sezonu 25 puanla 15. sırada tamamlayarak 2. Lig'e düştü.

BATE Borisov, 30 maçlık sezonda 5 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. 1998 yılından bu yana en üst ligde mücadele eden ekip, küme düşmekten kurtulamadı.

13 SEZON ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK

Tarihinde toplam 15 lig şampiyonluğu bulunan BATE Borisov, 2006-2018 yılları arasında Belarus Premier Lig'de aralıksız 13 kez şampiyon oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAYERN'İ YENMİŞTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında beş kez mücadele eden Belarus temsilcisi, 2008-09 sezonunda Real Madrid, Juventus ve Zenit ile aynı grupta yer aldı.

BATE Borisov, 2012-13 sezonunda ise Bayern Münih'i 3-1 mağlup etti.