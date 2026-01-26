Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen, yöneticilerini Fransa, Almanya ve İsviçre’yi kapsayan Avrupa ülkelerine tatile gönderdi. Yaklaşık bir haftayı kapsayan gezi duyulmasın diye, şube başkanlarına “Sosyal medyadan fotoğraf yayınlamayın” uyarısı yapıldı.

OOOO BUHARI ÇIKIYOR

Sendika, üyelerine ise termos dağıtmaya başladı. Adana Şube Başkanı Bekir Nenninoğlu, termosla video çekti ve “Bunu ilk geldiğinde çayımızı demledik. Yaklaşık 3.5 saat önce termosa yerleştirdik. Düğmesine basıp açıyoruz, ooo buharı çıkıyor gördüğünüz gibi! Bu termoslar 3-4 bardaklık. Bir de tadına bakalım. Ooo çok ciddi bir sıcaklığı var, bu üyelerimize feda olsun” diyerek tanıttı.

ADETA MEST OLMUŞ

Hemşire Öznur D. ise termos tanıtım videosuna isyan etti ve “İçindeki çayı 3.5 saat sıcak tutan termosun kapağını açınca ortaya çıkan buhar ile adeta mest olan başkan, çayı höpürdeterek afiyetle içiyor. Böyle bir başarı hikayesine daha önce hiç şahit olmamıştım” dedi.

Yaklaşık 280 bin sağlık memuru üyesi bulunan ve Sağlık-Sen her ay 110 milyon lira aidat topluyor. Sendika, geçen hafta da üyelerine polar hırka ve çanta dağıtmıştı.

‘3.5 saat oldu hâlâ buhar çıkıyor’

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nenninoğlu “Dün itibariyle 7 bin 500 termosumuz sendikamıza geldi ve teslimini aldık. Siyah, gri, pembe ve mavi termoslarımız mevcut. Bu termoslarımızı Kozan ve İmamoğlu’ndan üyelerimize dağıtmaya başlıyoruz. Biz bugün sendikada biraz çalışma yaptık.

6 bin 700 üyemiz olduğunu tespit ettik. Tek tek isimlendirerek yarından itibaren dağıtacağız. Paralı temsilcimiz yok, biz de herkes gönüllüdür. Ne yapıyorsak üyelerimiz için yapıyoruz” dedi.