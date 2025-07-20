2024 World Miss Europe yarışmasında birinci seçilen Elmas Yılmaz'ın Şişli'deki dairesinin kirası 48 bin liraydı. Ev sahibi "Kirayı artır ya da çık" dedi. Yılmaz olumsuz yanıt verince olayların fitili ateşlendi.

Tescilli güzel ev sahibinin kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Mesajların çıktılarıyla birlikte şikayetçi oldu. Ev sahibi hakkında dava açıldı. Yapılan yargılamada ev sahibinin basit tehdit suçunu işlediği iddiasıyla 25 gün adli para cezası çıktı.

Karar geçen aylarda kesinleşti. Elmas Yılmaz'ın da tehdit edildiği kesinleşmiş oldu.

Ancak gerginlik bitmedi. Yılmaz şimdi de ev sahibinin kızı ve eşi tarafından tehdit ve taciz edildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

"UMARIM SON BULUR BU İŞKENCEM"

Elmas Yılmaz sosyal medya hesbaından yaptığı açıklamada "Gerçekten bu rezillik için herkesten özür diliyordum. Üç seneden beri hayatımı zindan eden ev sahibimle alakalı tehdit, şantaj, her türlü sorunu yaşadım ve yaşamaya deva ediyorum. Ne huzurum kaldı, ne bir şeyim kaldı. Maalesef günümüzde de ev değiştirmek kolay değil. Umarım en kısa zamanda son bulur bu işkencem. Allah kimseyi ev sahibinin eline düşürmesin" diyerek isyan etti.

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