Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol arzının kesintiye uğramasının ardından küresel ekonomiyi bekleyen karanlık tabloyu paylaştı. Avrupa'da havacılık sektörünün durma noktasına gelebileceğini vurgulayan Birol, mevcut jet yakıtı stoklarının yalnızca 6 hafta yetebileceğini açıkladı.

"TARİHİN EN BÜYÜK KRİZİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Associated Press'e (AP) konuşan Fatih Birol, mevcut durumu "Şimdiye kadar yaşanan en büyük enerji krizi" olarak nitelendirdi. Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan kritik ikmalin durmasının küresel yansımalarının çok ağır olacağını belirten Birol, enerji güvenliğinin ciddi bir tehdit altında olduğunu ifade etti.

Krizin derinleşmesinin doğrudan ekonomik büyümeyi baltalayacağını ve enflasyonu tetikleyeceğini söyleyen IEA Başkanı, "Bu durum küresel ekonomi üzerinde yıkıcı sonuçlar doğuracak. Kriz ne kadar uzun sürerse, fatura o kadar ağırlaşacak" dedi.

UÇUŞ İPTALLERİ KAPIDA: A ŞEHRİNDEN B ŞEHRİNE GİDİLEMEYEBİLİR

Avrupa'nın yakıt krizinden en çok etkilenecek bölgelerden biri olduğunu belirten Birol, stokların tükenmesiyle birlikte sivil havacılıkta yaşanacak kaosu şu sözlerle anlattı:

"Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi halinde, yakında Avrupa'da A şehrinden B şehrine bazı uçuşların jet yakıtı yetersizliği nedeniyle iptal edildiği haberlerini duymaya başlayacağız."

ENERJİ KRİZİNİN İLK KURBANI ASYA ÜLKELERİ OLACAK

Birol, krizin sadece yakıtla sınırlı kalmayacağını; benzin, doğal gaz ve elektrik fiyatlarında fahiş artışların yaşanacağını vurguladı. Orta Doğu enerjisine yüksek oranda bağımlı olan Asya ülkelerini "ön cephe" olarak tanımlayan Birol, krizden en ağır darbeyi alacak ülkeleri şöyle sıraladı:

- Japonya

- Güney Kore

- Hindistan

- Çin

- Pakistan

- Bangladeş

Birol, Asya'daki sarsıntının hemen ardından kriz dalgasının Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yayılacağının altını çizerek, küresel enerji güvenliği için acil önlem alınması çağrısında bulundu.