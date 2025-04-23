Pan-Avrupa STOXX 600 endeksi .STOXX , 0804 GMT itibarıyla yüzde 1,8 arttı. Diğer bölgesel endeksler - Almanya .GDAXI , Fransa .FCHI , İspanya .IBEX ve İngiltere .FTSE - yüzde 2,2 ile yüzde 3 arasında değer kazandı.

Piyasalar bu hafta, Trump'ın Ocak ayında göreve dönmesinden bu yana faiz oranlarını düşürmeyi reddetmesi nedeniyle Powell'ın tekrar tekrar eleştirilmesinin ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerle boğuştu.

SAP SAPG.DE hisseleri, Alman şirketinin analistlerin birinci çeyrek kâr beklentilerini aşmasının ardından yüzde 9,4 arttı. Avrupa teknoloji sektörü .SX8P yüzde 3,4 arttı.

Trump'ın Çin'e uygulanan gümrük vergileri konusundaki yumuşak tavrı da duyguları güçlendirdi. Trump Salı günü gazetecilere Pekin ile müzakerelerde çok nazik olacağını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD-Çin arasındaki ticaret gerginliğinin azalacağına inandığını söyledi ancak Pekin ile gelecekteki müzakerelerin henüz başlamamış bir "zorluk" olduğunu söyledi.

Webull UK CEO'su Nick Saunders Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "En kötüsünün olmayabileceğine dair bir iyimserlik var ve piyasalar Avrupa'da sadece Çin gerginliğine değil, aynı zamanda bir ticaret savaşını önleyebilme ihtimaline de çok olumlu tepki veriyor." dedi.

"Burada piyasaların başkanın eylemlerinden ziyade sadece laf kalabalığına tepki vermeye başlaması tehlikesi var."

ABD tarifeleri konusundaki belirsizlik, Avrupa kurumsal sağlığının görünümünü gölgelemeye devam ediyor . LSEG IBES tarafından derlenen verilere göre, Avrupa şirketlerinin birinci çeyrek kazançlarında yüzde 3,5'lik bir düşüş kaydetmesi bekleniyor - iki yılın en zayıf performansı. Bu, bir hafta önce tahmin edilen yüzde 3'lük düşüşten daha keskin bir düşüş.

Hollandalı çip ekipmanı üreticisi BE Semiconductor Industries'in BESI.AS hisseleri , Asyalı alt yüklenicilerin yapay zeka ile ilgili veri merkezi uygulamalarına yönelik artan talebinin de etkisiyle ilk çeyrek siparişlerinde büyüme kaydettiğini bildirmesinin ardından yaklaşık yüzde 9 arttı.

Dettol ve Lysol temizlik ürünleri üreticisi Reckitt RKT.L , birinci çeyrek net satışlarındaki büyüme tahminlerini tutturamayınca yüzde 5,1 düştü.

BP BP.L, aktivist hedge fonu Elliott'un petrol devindeki hissesini %5'in biraz üzerine çıkarmasının ardından yüzde 4,6 yükseldi. Elliott, duruma aşina bir kaynağın Reuters'a verdiği demeçte, şirketin serbest nakit akışını 2027'ye kadar 20 milyar dolara çıkarması çağrısında bulundu .

PMI verileri, Fransa ve Almanya'da özel sektör faaliyetlerinin bu ay hizmet sektöründeki zayıflıktan dolayı daraldığını gösterdi.

Euro bölgesinde iş büyümesi de bu ay, hizmet faaliyetlerindeki daralma ve üretimdeki gerilemenin devam etmesi nedeniyle durakladı .