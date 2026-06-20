Türkiye'nin bölgesel enerji üssü olma hedefi doğrultusunda yürüttüğü diplomasi trafiği önemli bir görüşmeye sahne oldu. Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, beraberindeki iş heyetiyle birlikte gerçekleştirdiği iki günlük Ankara ziyareti kapsamında, Türkiye'nin enerji denklemindeki stratejik konumunu ve Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tedarik kriterlerini değerlendirdi. Cuma günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya gelen Reiche, Brüksel'in enerji vizyonuna dair kritik mesajlar verdi.

BRÜKSEL'İN KIRMIZI ÇİZGİSİ: RUS GAZI OLMAZ

Bloomberg'in aktardığına göre Bakan Reiche, Avrupa Birliği'nin Rus enerjisine olan bağımlılığı tamamen sonlandırma noktasındaki kararlılığını hatırlattı. Brüksel'in, Türkiye'nin içinde yer alacağı geleceğe yönelik tüm doğal gaz anlaşmalarında "Rus menşeli olmayan kaynaklar" üzerinde ısrarla duracağını belirten Alman Bakan, Ankara'nın bu stratejik duruşa önem verdiğini ve konuyu anlayışla karşıladığını ifade etti.

ENERJİ MERKEZİ HEDEFİ VE MOSKOVA DENGESİ

Mevcut enerji tablosunda Rus enerji devi Gazprom’un en büyük ikinci küresel müşterisi konumunda bulunan Türkiye, süresi dolmak üzere olan kontratları yenilemek adına Moskova ile müzakerelerini sürdürüyor. Eş zamanlı olarak kendisini küresel bir doğal gaz ticaret merkezi (hub) haline getirmeyi hedefleyen Ankara için bu süreç hassas bir denge unsuru taşıyor. Enerji uzmanları, Rusya ile kurulacak daha derin bağların, Türkiye'nin hem Batı ile ilişkilerini hem de küresel merkez olma vizyonunu yapısal olarak etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

"BU DEĞİŞİM BİR GECEDE GERÇEKLEŞEMEZ"

Rus gazından vazgeçmenin pratik ve lojistik zorluklarına değinen Almanya Ekonomi Bakanı Reiche, Türk yetkililerin konuya son derece rasyonel ve gerçekçi yaklaştığını vurguladı. Kaynak ikamesinin zaman alacağını belirten Reiche, Ankara'nın pozisyonunu şu sözlerle aktardı:

"Türk mevkidaşlarımız, mevcut kaynak kısıtları ve ekonomik parametreler göz önüne alındığında, Rus tedarikini kısa süre içinde başka kaynaklarla ikame etmenin pratik olarak mümkün olmadığını bizlerle açıkça paylaştı."