Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklıklar hayatı durma noktasına getirdi.

İspanya ve Portekiz'de hava sıcaklıkları 46-48 dereceleri görürken tarihi rekorlar kırılmaya başladı.

İtalya Sağlık Bakanlığı ise 27 kentte yürüttüğü izlemeye göre 21 şehirde en yüksek düzeyde sıcaklık alarmı ilan etti. Bu şehirler arasında Roma, Milano ve Napoli gibi kentler yer alıyor.

ISI KUBBESİ

DW'de yer alan habere göre ise aşırı sıcaklıklar Batı Avrupa üzerinde etkili olan ve "ısı kubbesi" (heat dome) olarak adlandırılan meteorolojik bir olayın sonucu olarak ortaya çıktı. Isı kubbesi aşırı sıcaklığın yüksek basınç sisteminin aynı alan üzerinde uzun süre asılı kalması ve sıcak havayı altında hapsetmesi sonucu ortaya çıkıyor.

BELÇİKA'DA TURUNCU ALARMA GEÇİLDİ

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) ise bugünden başlamak üzere 3 Temmuz tarihine kadar ülke genelinde sıcaklıkların 35 dereceyi aşarak tehlikeli seviyelere ulaşabileceğini açıkladı ve "turuncu alarm" verdi.

TÜRKİYE ÇÖL SICAKLARINI BEKLİYOR

Türkiye'de ise rüzgarın etkisinin azalmasıyla sıcak hava etkisini göstermeye başladı.

Uzmanlar, hafta sonuna doğru sıcaklıkların artmasını ayrıca Temmuz ayının ortasına doğru da yeni sıcak hava dalgalarının görülebileceğini hatta yurdun bazı bölgelerinin de çöl sıcaklarını yaşaması bekleniyor.

Bu hafta ise Marmara, Ege ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 3 ila 6 derece sıcaklık artışı yaşanacak.

Uzmanlar öğle saatlerinde güneşten kaçınılması ve koruyucu önlemlere önem verilmesini öneriyor.