Avrupa istihbarat kaynaklarından gelen değerlendirmeler, Rusya'nın NATO'nun doğu kanadındaki Baltık ülkeleri ile Polonya'ya yönelik sınırlı askeri provokasyon senaryolarını masaya yatırdığı iddialarını gündeme taşıdı. İngiliz basınında yer alan habere göre, Moskova'nın olası hamlelerle NATO'nun birlik ve dayanışmasını test etmeyi amaçladığı öne sürülüyor.

‘ORTAK SAVUNMA REFLEKSİNİ SINAMAYI PLANLIYOR’

İddialara göre Letonya istihbaratı, Rusya'nın Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'yı hedef alabilecek sınırlı çaplı askeri girişimleri değerlendirdiğine ilişkin bilgiler paylaştı. NATO üyesi bir ülkenin üst düzey siyasi kaynağı ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özellikle Baltık ülkeleri üzerinden ittifakın ortak savunma refleksini sınamayı planlayabileceğini ileri sürdü.

‘UKRAYNA’YI DESTEKLEMEYİ BIRAKIN’

İstihbarat değerlendirmelerinde, Rusya'nın geniş çaplı bir işgal yerine füze, insansız hava aracı (İHA) ya da benzeri hibrit yöntemlerle baskı kurmayı tercih edebileceği öne sürüldü. Bu tür saldırılarla Batı'ya "Ukrayna'yı desteklemeyi bırakın" mesajının verilmesinin hedeflenebileceği iddia edildi.

SALDIRILARI YOĞUNLAŞTIRDI

Haberde ayrıca Ukrayna'nın son dönemde Rusya'nın petrol rafinerileri, enerji tesisleri ve askeri altyapısına yönelik uzun menzilli İHA operasyonlarını yoğunlaştırdığı aktarıldı. Uzmanlar, bu saldırıların Rusya'nın enerji gelirleri üzerinde baskı oluşturduğunu ve savaş ekonomisini zorladığını değerlendirirken, Rus hava savunma sistemlerinin uzun menzilli insansız hava araçlarına karşı yeterli başarı sağlayamadığı görüşü de paylaşıldı.

‘FELAKET SONUÇLAR DOĞURACAK’

Öte yandan haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta Batılı ülkelere yönelik sert mesajlar verdiği belirtilerek, Ukrayna politikasının değişmemesi halinde "felaket sonuçlar doğuracak nükleer saldırılar" düzenlenebileceği yönündeki uyarısına da yer verildi.