Avrupa Birliği’nin hayata geçirdiği Dijital Giriş-Çıkış Sistemi, Schengen Bölgesi’ne AB vatandaşı olmayan yolcular için sınır geçişlerinde yeni bir uygulama başlattı. Pasaportlara basılan geleneksel mühürlerin yerini alan sistemde, ilk girişte yolcuların biyometrik verileri kaydediliyor.

Bu kapsamda parmak izi alınıyor, yüz fotoğrafı çekiliyor ve pasaport bilgileri dijital olarak taranıyor. Toplanan biyometrik verilerin üç yıl süreyle sistemde saklanacağı belirtiliyor. Ancak uygulamanın başlamasıyla özellikle Yunan adalarındaki giriş noktalarında işlem sürelerinin belirgin şekilde uzadığı ifade ediliyor.

Yoğun dönemlerde pasaport kontrol noktalarında bekleme sürelerinin saatleri bulabilmesi, turizm sektöründe endişe yarattı. Yetkililer, yolculara feribot saatleri ve dönüş planlarını bu olası gecikmeleri dikkate alarak yapmaları yönünde uyarıda bulunuyor.