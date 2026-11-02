Avrupa'nın tarım ambarında kırsal nüfus tükenince görülmemiş bir istihdam seferberliği başladı. Çiftliklerde çalışacak işçi bulamayan ve üretim kriziyle sarsılan İspanya, gözünü yurt dışına çevirdi. Sahada çalışkanlığı ve tarımdaki tecrübesiyle bilinen Türk iş gücüne adeta davet çıkarılırken, acil 200 bin kişilik devasa bir kadro açığı olduğu duyuruldu.

AVRUPA KAPILARINI SONUNA KADAR AÇTI

Ülkede tarım sektöründe çalışanların yaş ortalaması 62'ye kadar dayandı. Emekliliğe yaklaşan yüz binlerce çiftçinin ardından arazileri devralacak ya da tarlalarda üretimi sürdürecek genç nesil bulunamıyor. Gıda krizinin eşiğine gelen üreticiler, tarlaların boş kalmaması ve hasadın toplanabilmesi için kapılarını dışarıdan gelecek işçilere sonuna kadar araladı.

AYLIK 140 BİN LİRA MAAŞ VERİLECEK

İspanya genelinde çalışacak işçilere aylık net 2.500 Euro (139 bin 822 TL) civarında gelir imkanı sunulurken, pek çok çiftlikte barınma gibi temel ihtiyaçlar için de kolaylıklar sağlanıyor. Hem hayvancılık hem de meyve-sebze hasadı için aranan 200 bin kişilik iş gücü açığı, Avrupa'da yeni bir başlangıç yapmak ve düzenli gelir elde etmek isteyenler için büyük bir kapı haline geldi.

GÖZLER TÜRKİYE'DEN GELECEK BAŞVURULARDA

Tarım sektör temsilcileri, özellikle Anadolu'nun tarım kültürüne ve çalışma temposuna sahip Türk çalışanların bu açığı hızla kapatabileceğini belirtiyor. Aile çiftliklerinin kapanmasını önlemek ve üretimi canlandırmak amacıyla açılan bu devasa kontenjan, yurt dışında çalışmak isteyen binlerce kişi için son dönemin en dikkat çeken fırsatı olarak gösteriliyor.