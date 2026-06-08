

Avrupa'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları bir yandan artan vize retleriyle mücadele ederken, düzenli seyahat geçmişine sahip ve vize kurallarına uygun hareket eden başvuru sahipleri için 5 yıla kadar çok girişli Schengen vizesi alma imkânı yeniden gündeme geldi.

SCHENGEN VİZESİNDE RET SAYISI KATLANDI

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında son yıllarda ret kararları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Başvuru sayılarındaki yükselişle birlikte reddedilen dosya sayısında da ciddi artış yaşandı.

Konu TBMM Genel Kurulu'nda da gündeme geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerine seyahat ederken karşılaştığı vize engellerini eleştirerek dikkat çeken rakamlar paylaştı.

TURHAN ÇÖMEZ: RET ORANI YÜZDE 14,6'YA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce dile getirdiği “3,5 yıl sonra vizesiz Avrupa seyahati başlayacak” sözünü hatırlatan Çömez, bugün yaşanan tabloya dikkat çekti.

Çömez, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve geldiği 2018 yılında 879 bin 238 kişi Schengen vizesine başvurdu, bunlardan 74 bini reddedildi. Ret oranı o dönemde yüzde 8,5 idi. Geçen yıl ise 1 milyon 200 bin başvuru yapıldı ve 175 bin 200 kişi ret aldı; ret oranı yüzde 14,6’ya yükseldi" ifadelerini kullandı.

Vize başvurularındaki ret oranının son yıllarda belirgin şekilde yükseldiğini belirten Çömez, iktidarın geçmişte verdiği vizesiz Avrupa vaatlerinin gerçekleşmediğini savundu.

AVRUPA'DAN TÜRK VATANDAŞLARINA 5 YILLIK VİZE

Ret oranlarının yükseldiği dönemde Avrupa Birliği cephesinden uzun süreli vize konusunda dikkat çeken bir adım geldi. Daha önce Schengen vizelerini sorunsuz kullanan, giriş-çıkış kurallarına uyan ve düzenli seyahat geçmişine sahip Türk vatandaşları için 5 yıla kadar çok girişli vize alma yolu açılıyor.

Avrupa Komisyonu tarafından 2019 yılında kabul edilen ancak pandemi nedeniyle tam anlamıyla uygulanamayan "Cascade" sisteminin yeniden devreye alınmasıyla birlikte, vize geçmişi güçlü olan başvuru sahipleri daha uzun süreli vizelerden yararlanabilecek.

Uzmanlar, özellikle sık seyahat eden ve geçmiş vize kayıtlarında herhangi bir ihlal bulunmayan kişilerin uzun süreli Schengen vizesi alma ihtimalinin yükseldiğini belirtiyor.

EN KOLAY VİZE VEREN ÜLKELER

Schengen başvurularında onay oranlarının yüksek olduğu ülkeler arasında Portekiz ilk sırada yer alıyor. Portekiz'i İtalya, Slovakya, Polonya ve İspanya takip ediyor.

Öte yandan Almanya, Fransa, İsveç ve Danimarka'nın Türk vatandaşlarının başvurularını daha ayrıntılı inceleyen ülkeler arasında bulunduğu ifade ediliyor. Bu ülkelerde son dönemde artan iltica başvurularının değerlendirme süreçlerini daha sıkı hale getirdiği belirtiliyor.

UZUN SÜRELİ VİZE ALMAK İÇİN DOSYA KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlar, uzun süreli Schengen vizesi almak isteyenlerin başvuru dosyalarını eksiksiz hazırlaması gerektiğini vurguluyor. Seyahat planının ayrıntılı şekilde sunulması, uçak bileti ve konaklama bilgilerinin dosyada yer alması, mali durumun açık şekilde belgelenmesi ve niyet mektubunun güçlü hazırlanması başvurunun kaderini etkileyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Başvuru sahibinin daha önce aldığı vizeleri kurallara uygun kullanmış olması da değerlendirmede büyük önem taşıyor.

CASCADE SİSTEMİ NEDİR, ŞARTLARI NELER?

Avrupa Birliği'nin uyguladığı Cascade sistemi, Schengen vizelerinin kademeli olarak uzatılmasını öngörüyor.

Sisteme göre;

* Son 2 yıl içinde üç kısa süreli Schengen vizesi alan kişiler bir sonraki başvurularında 1 yıllık çok girişli vize alabiliyor.

* Son 2 yıl içinde 1 yıllık vizeyi sorunsuz kullananlara 2 yıllık vize verilebiliyor.

* Son 2 yıl içinde 2 yıllık vizeyi kurallara uygun kullanan kişiler ise 5 yıllık çok girişli Schengen vizesi alma hakkı elde edebiliyor.

* Vize süresini aşmamak, giriş-çıkış kurallarına uymak ve herhangi bir ihlale karışmamak sistemin en önemli şartları arasında yer alıyor.