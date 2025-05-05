Deutsche Welle'nin haberine göre Avrupa, dünyanın kokain ticaretinin yeni merkezi haline geliyor. Pizza söylemek kadar bir hale gelen kokain alımı, Türkiye'yi de etkilemeye başladı.

Almanya Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Holger Münch’ün “kokain dalgası” olarak tanımladığı uyuşturucu ticareti, Avrupa'da endişe yaratıyor.

Münch’e göre Kuzey Amerika’daki uyuşturucu piyasası doygunluğa ulaştığı için Avrupa, yeni hedef haline geldi.

Son veriler, Almanya’daki kokain kullanımının artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Alman hükümetinin bağımlılıkla mücadele temsilcisi Burkhard Blienert, ülkedeki kokain kullanımının son yıllarda ikiye katlandığını ve kokainin artık en yaygın yasa dışı madde olduğunu söylüyor.

43 TON KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ, TONLARCASI HALA SATIŞTA

Almanya’da 2023 yılında 43 ton kokain ele geçirildi. Bu miktar bir önceki yıla göre iki kattan fazla artış anlamına geliyor.

Gümrük yetkilileri, meyve yüklü konteynerler arasında saklanan kokainin özellikle Ekvador’dan Hamburg gibi Kuzey Denizi limanlarına taşındığını belirtiyor.

Ekvador’un Guayaquil limanı ise Avrupa’ya kokain geçişinde ana merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.

BKA’ya göre, bu artışta Taliban’ın Afganistan’da afyon üretimini durdurmasıyla ortaya çıkan eroin açığının da etkisi bulunuyor.

KOKAİN TİCARETİ TÜRKİYE'Yİ DE ZEHİRLİYOR

Tüm bu gelişmelere rağmen Almanya, güvenlik önlemleri açısından komşuları Belçika ve Hollanda’nın gerisinde kalıyor.

Bir savcının uyuşturucu çetesine bilgi sızdırdığı iddiası, hukuk sistemindeki açıkları gözler önüne serdi.

Blienert, yalnızca güvenlik önlemleriyle başarı sağlanamayacağını vurguluyor. Kapsamlı bir stratejinin ancak önleme, destek ve kararlı bir mücadeleyle mümkün olacağını savunuyor.

Öte yandan Türkiye’de de kokain trafiği artış gösteriyor. 2024’te üç ilde toplam 608 kilo kokain yakalandı ve bu miktar Türkiye tarihinin en büyük üçüncü kokain operasyonu olarak kayıtlara geçti.

PİZZA SİPARİŞ EDER GİBİ KOKAİN ALIYORLAR

Kokain, sosyal çevrelerde daha görünür hale geliyor. Telegram gibi uygulamalar üzerinden sipariş verilebiliyor.

Hamburg’daki Bağımlılık Araştırma Merkezi’nden Heike Zurhold, yaşanan dönüşümü “Bu, pizza siparişi vermek gibi. Kurye kapınıza kokain getiriyor” sözleriyle anlatıyor.

Alman Kriminal Polisler Derneği’nden Jörn Memenga ise bir gram kokainin 50 ile 80 euro arasında değişen fiyatı nedeniyle, maddenin daha cazip ve ulaşılabilir hale geldiğini belirtiyor.