Avrupa Birliği (AB) liderleri, birliğin 2028-2034 yılları arasındaki bütçesinin nasıl finanse edileceği ve kaynakların nerelere harcanacağı konusundaki ilk taslağa yönelik eleştirilerin ardından Cuma günü karşı karşıya geldi.
Çiftçilerin desteklenmesinden yeni teknolojilerin geliştirilmesine, öğrenci değişim programlarından üye ülkeler arasındaki yaşam standartlarının eşitlenmesine kadar tüm ortak politikaların finansmanını sağlayan bütçe için Avrupa Komisyonu, 2 trilyon Euroluk bir hacim öneriyor.
Net Katkı Sağlayanlar ile Yararlanıcı Ülkeler Arasında Bütçe Pazarlığı AB bütçesinde zengin ülkeler aldıklarından daha fazlasını öderken, daha yoksul ülkeler ödediklerinden fazlasını alıyor.
TEKLİFTE NELER VAR?
Her 7 yılda bir, bütçenin geçmesi için gereken oybirliğine ulaşmak amacıyla bu iki grup arasında çetin müzakereler yaşanıyor.
Geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs, AB dönem başkanlığı tarafından hazırlanan ilk uzlaşma teklifi, Komisyon'un önerisini yüzde 2 oranında düşürdü.
Ancak bu kesinti bazı ülkeler için yetersiz, bazıları için ise çok fazla bulundu. En büyük net katkıyı sağlayan Almanya'nın Şansölyesi Friedrich Merz, bu teklifin "çok yüksek" olduğunu belirterek rakamların aşağı çekilmesi ve AB'nin daha fazla borçlanmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
Güney Kıbrıs'ın teklifi, araştırma ve inovasyon gibi alanların aleyhine olacak şekilde çiftçilere ve uyum politikalarına daha fazla fon ayrılmasını öngörüyor.
Bu durum, ABD ve Çin endüstrileriyle rekabet etmeye çalışan ülkelerin tepkisini çekiyor.
BÜTÇENİN HEDEFİ NE?
Net katkı sağlayan bir diğer ülke olan Hollanda'nın Başbakanı Rob Jetten, bütçenin savunma ve modernizasyon gibi yeni zorluklar yerine geleneksel harcamalara odaklandığını belirterek, "1990'ların bütçesiyle bunu yapamayız" dedi.
Buna karşılık, bütçeden sınırlı da olsa net yarar sağlayan İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez ise teklifin yetersiz olduğunu savunarak, enflasyon nedeniyle çiftçilere ve uyum politikalarına yapılan harcamaların artırılması gerektiğini ifade etti.
Seçim Baskısı ve Yeni Gelir Kaynakları Arayışı Yasal olarak AB hükümetlerinin bütçe konusunda 2027 sonuna kadar anlaşmaya varması gerekiyor.
Ancak gelecek yıl Fransa, İtalya, Polonya, İspanya, Yunanistan, Estonya, Finlandiya ve Slovakya'da yapılacak seçimler nedeniyle, bütçenin seçim kampanyalarına malzeme olmaması adına bu yılın sonuna kadar bir anlaşmaya varılması hedefleniyor.