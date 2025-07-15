Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Bulgaristan’ın 1 Ocak 2026 itibarıyla avro para birimine geçişine resmen onay verdi.

Strazburg’da düzenlenen AP Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, Bulgaristan’ın gerekli ekonomik ve yasal kriterleri karşıladığı belirtilen rapor 531 oyla kabul edildi. 67 milletvekili rapora karşı oy kullandı.

AVRO KULLANAN 21. ÜLKE OLACAK

AP milletvekilleri, bu kararla birlikte Bulgaristan’ın Avro Bölgesi’ne katılım için gerekli tüm şartları sağladığını onayladı. Aynı şekilde, AB Konseyi de üye ülke maliye bakanlarının ortak kararıyla Bulgaristan’ın 2026 başında avroya geçmeye hazır olduğu yönünde görüş bildirdi.

Konsey tarafından yapılan açıklamada, Bulgaristan’ın geçiş süreci için gerekli olan son üç yasal düzenlemenin tamamlandığı ve resmen kabul edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, ülkenin uzun süredir kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüğü vurgulandı.

Avro ile Bulgar Levası arasındaki sabit dönüşüm oranı da netleşti. Buna göre, 1 avro = 1,95583 leva olacak. Bu oran, avroya geçiş sürecinde Bulgaristan’da fiyatların belirlenmesinde temel alınacak.

En son 2023 yılında Hırvatistan'ın ardından Bulgaristan'da para birimi değiştirerek Euro'ya geçen 21. ülke oldu.