İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına dünya çapında tepkiler giderek artıyor. Dünya basınında siyasi bir skandal olarak yorumlanan gözaltı kararına siyasi tepkiler de geliyor.

Avrupa Konseyi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "İstanbul Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önde gelen siyasi rakibi Ekrem İmamoğlu'nun" gözaltına alınmasını halkın iradesine karşı bir hareket olarak “şiddetle kınadığını” açıkladı.

Avrupa Konseyi'nin yerel ve bölgesel yönetimler kongresinden yapılan açıklamada, bu hareketin “siyasi bir figür üzerindeki baskının tüm özelliklerini taşıdığı” belirtilerek, kongrenin konuyu önümüzdeki hafta yapılacak bir toplantıda gündeme getireceği ifade edildi.

ALMAN SÖZCÜ: 'ORTAKLARIMIZLA KONUŞACAĞIZ'

Avrupa ülkeleri, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ayrı ayrı da tepki gösterdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Almanya'nın Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibinin tutuklanmasını “ciddi bir gerileme” olarak gördüğünü ve bu durumun Berlin'in Türk ortaklarıyla uygun bir şekilde paylaşılacağını söyledi.

Çarşamba günü düzenlenen olağan hükümet basın toplantısında konuşan sözcü, “Bizim için demokratik ve anayasal ilkelere saygı, işleyen bir demokrasi için temel bir ön koşuldur” dedi.

İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜNDEN SERBEST BIRAKMA ÇAĞRISI

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Türkiye direktörü Emma Sinclair-Webb, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye yetkililerinin gözaltına alınmasını kınadı.

Sinclair-Webb Reuters'a yaptığı açıklamada, gözaltıların muhaliflerin faaliyetlerini engellemek için "siyasi gerekçelerle yürütülen soruşturma silsilesinin" bir parçası olduğunu söyledi.

Sinclair-Webb, İmamoğlu ve diğer gözaltına alınanların serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

ATİNA BELEDİYE BAŞKANI İMAMOĞLU'NA DESTEK VERDİ

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın belediye başkanı Haris Doukas “Ekrem Arkadaş” yanındayız diyerek göz altına alınan Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı gönderdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından uluslararası destek mesajları gelmeye başladı.

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın Belediye Başkanı Haris Dukas sosyal medya mesajından İmamoğlu ile birlikte fotoğrafını paylaşırken “Ekrem arkadaş yanındayız, Seçilmiş bir belediye başkanının tutuklanması ve yerine atanmış birinin getirilmesi demokrasiye ağır bir darbedir" ifadelerini kullandı.

Dukas’ın paylaşımı Yunanistan medyasında geniş yer aldı.