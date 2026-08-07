Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk ayağında 10 maç yapıldı. Bu kapsamda temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi ağırladı. Siyah-beyazlı ekip, 80. dakikada Semih Kılıçsoy'un attığı golle maçı 1-0 kazandı.
Sonuçlar ve Detaylar
Avrupa Ligi'nde oynanan diğer maçların sonuçları şöyle:
KuPS Kuopio (Finlandiya) - Universitatea Craiova (Romanya): 1-1.
Jagiellonia (Polonya) - Rangers (İskoçya): 2-1
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-3
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
Lech Poznan (Polonya) - Klaksvik (Faroe Adaları): 1-0
Salzburg (Avusturya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0
PAOK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika): 0-1
Thun (İsviçre) - Vikingur (İzlanda): 3-0
Benfica (Portekiz) - Hearts (İskoçya): 6-1
Takımlar, 11 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak rövanş maçlarına odaklandı. Maçların sonuçlarına göre takımlar bir sonraki tura yükselmek için mücadele edecek.