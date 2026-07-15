Fransa, son yılların en ciddi kuraklık dönemlerinden biriyle mücadele ederken, hükümet su kaynaklarını korumak amacıyla ülke genelinde kapsamlı kısıtlamalar uygulamaya başladı.

Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, bakanlığın kriz birimi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkenin olağanüstü ve son derece endişe verici bir kuraklık sürecinden geçtiğini belirtti. Barbut, su kullanımına yönelik kısıtlamaların mevsime göre oldukça erken uygulanmaya başlamasının durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu ifade etti.

Bakan Barbut, Fransa ana karasını oluşturan 99 ilin tamamında kısmen ya da tamamen su kullanımını sınırlandıran tedbirlerin yürürlükte olduğunu açıkladı. Bu illerden 43'ünde ise kuraklığın "kriz" seviyesine ulaştığını belirten Barbut, bu bölgelerde suyun yalnızca temel ve zorunlu ihtiyaçlar için kullanılmasına izin verildiğini söyledi.

İlkbahar yağışlarının mevsim normallerinde gerçekleşmesine rağmen kuraklığın etkisini artırmasının iklim değişikliğinin su döngüsü üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne serdiğini dile getiren Barbut, su kaynaklarının korunması amacıyla ülke genelinde 206 valilik kararıyla çeşitli kısıtlamaların uygulandığını kaydetti.

Yetkililer, vatandaşlara su tasarrufu konusunda daha hassas davranmaları çağrısında bulunurken, kuraklıkla mücadele kapsamında alınan önlemlerin hava koşullarına göre güncellenmeye devam edeceği bildirildi.