Türkiye'nin 1963’ten bu yana 63 yıldır sürdürdüğü AB macerasında sona gelip gelmediği tartışılıyor. AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta “Avrupa Parlamentosu kendi körlüğüyle yüzleşsin” dedi.



'PİRUS ZAFERİ'



İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise “Süreç Pirus zaferiydi, rapor da sürecin bittiğinin ilanıdır” dedi. YENİYOL Grup Başkanvekili, eski AKP’li Selçuk Özdağ da “Avrupa’dan bile daha demokrat olun, yoksa gelin benim külahıma anlatın” açıklaması yaptı.





Türkiye iniş çıkışlarla dolu olan AB yolculuğu 1963 yılında o zaman adı Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile ortaklık anlaşması ile başladı. 1996’da Türkiye ile Gümrük Birliği Anlaşması yürürlüğe girdi. 3 Ekim 2005’de tam üyelik müzakereleri başladı. Avrupa Parlamentosunun 2025 raporu Türkiye’ye “Avrupa değerlerinden uzaklaşma, basın ve ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, güçler ayrılığı ve şeffaflık” konularında eleştiri getirdi.





