UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanş karşılaşmasında Kuzey İrlanda temsilcisi Derry City ile Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofia karşı kaşıya geldi.

3-2'lik CSKA galibiyetinin rövanşında Derry City, rakibine evinde 2-1 mağlup oldu ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etmeye hak kazandı. Ancak maça iki takım taraftarı arasında çıkan kavga damga vurdu.

ÇOCUKLAR KORKUYLA KAÇIŞTI

Derry City-CSKA Sofia karşılaşması, iki takım taraftarları arasında çıkan kavga nedeniyle bir süre durdu. Deplasman tribününde yer alan Bulgar taraftarlar Kuzey İrlandalı taraftarlar ile aralarında bulunan telleri aşarak rakip tribüne girdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi yetersiz kalırken, ekranlara yansıyan görüntülerde, çocuklu ailelerin yaşadığı panik göze çarptı. Birçok minik taraftar kendini sahanın yanındaki bölüme atarak, olay bölgesinden kaçmaya çalıştı. Çocukların yaşadığı korku anları ise sosyal medyada tepkilerin dozunu artırdı.

Güvenlik güçleri uzun uğraşlar sonunda olayları bastırdı ve mücadele kaldığı yerden devam etti.

📊 ANKET 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kim kazanır? 1 / 1 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kim kazanır? İspanya Arjantin