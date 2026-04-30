Avrupa Merkez Bankası (ECB) nisan ayı faiz kararını açıkladı.
ECB, Ortadoğu'daki gerilim ve enflasyon risklerinin devam etmesi nedeniyle temkinli duruş sergileyerek faizde değişikliğe gitmedi.
Banka nisan toplantısında mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40 seviyesinde bıraktı.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 3 temel politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Banka böylece haziran ayından bu yana yedinci toplantıda faizde değişikliğe gitmedi.