Bloomberg anketine katılan ekonomistlere göre, Avrupa Merkez Bankası (AMB), enflasyondaki düşüş beklentisi doğrultusunda bu yıl faiz oranlarını öngörülenden daha fazla indirerek mevduat faizini yüzde 1,75 seviyesine çekebilir.

Ankette, AMB’nin Haziran 2024'ten itibaren faiz oranlarında peş peşe yedi kez 25 baz puanlık indirim yaptığı ve mevduat faizinin yüzde 4’ten yüzde 2,25 seviyesine gerilediği anımsattı. Ekonomistler, Banka’nın Haziran ve Eylül aylarında da 25'er baz puanlık iki indirim daha yaparak faiz oranını yıl sonunda yüzde 1,75'e düşüreceğini bekliyor.

Ekonomistlerin tahminlerine göre, 2026'nın başında enflasyon, AMB’nin yüzde 2 hedefinin altında kalarak sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 1,8 seviyelerinde gerçekleşecek. Önceki anket döneminde ise bu oran yüzde 1,9 olarak öngörülmüştü.

Yetkililerin enflasyona dair olumlu mesajlar verdiği bu dönemde, AMB’nin yıl boyunca faiz indirimi politikasını sürdüreceği değerlendiriliyor. Ekonomistler, faizlerin 2027'nin ilk çeyreğinde yeniden yüzde 2 seviyesine yükselebileceğini de belirtiyor.