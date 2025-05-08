Avrupa’nın 13 kentinin seçilmiş belediye başkanları, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için destek mesajlarını iletti. Başkanlar Floransa’daki eylemi devam ettirdi, “İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekliyoruz. Türkiye’de demokrasiyi destekliyoruz” dedi.

İmamoğlu’na destek mesajı paylaşan belediye başkanları şöyle: Paris / Anne Hidalgo, Roma / Roberto Gualtieri, Amsterdam / Femske Halsema, Barcelona / Jaume Collboni, Romanya / Dominic Fritz, Strazburg / Jeanne Barseghian, Milano / Giuseppe Sala, Floransa / Sara Funaro, Portekiz Braga / Ricardo Rio, Finlandiya Turku / Minna Arve, Helsinki / Vertiainen Juhana, Polonya Gdansk / Dulkiewicz Aleksandra.

1 Mayıs akşamı Floransa’daki Vecciho Sarayı’na İmamoğlu’nun görüntüsü ve “Ekrem İmamoğlu’nu destekliyoruz. Türkiye’de demokrasiyi destekliyoruz” yazısı yansıtılmıştı.

İNANMAMIŞLAR

Haberi Ertuğrul Özkök köşesinde duyurdu, “Demek ki hiçbiri, İmamoğlu’nu evinden alıp götürenlerin gizli tanıklarına, delilsiz iddialarına, her biri tek tek açığa çıkarılan uydurulmuş suçlamaların inanmamışlar. Hepsi İmamoğlu’nun tutuklanmasını siyasi bir darbe olarak görüyor. Bugüne kadar Avrupa’da böyle yaygın bir belediye başkanları dayanışması ve eylemi görülmedi” diye yazdı.