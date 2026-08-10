Avrupa kıtasının en uzun ikinci nehri ve 10 ülkenin yaşam kaynağı olan Tuna Nehri, rekor kıran sıcaklar ve aylardır süren kuraklık nedeniyle tarihinin en kritik seviyesine geriledi. Bir zamanlar dev yük gemilerinin gürül gürül aktığı rotalarda artık kilometrelerce uzanan kum tepeleri ve çatlamış topraklar hakim.

Sular Çekildi, Tarihi Enkazlar Yüzeye Çıktı

Almanya'dan doğup Karadeniz'e dökülen yaklaşık 2 bin 850 kilometrelik dev nehirde su seviyesinin metrelerce düşmesi, bölge ekosistemini ve ticaretini durma noktasına getirdi. Sırbistan, Macaristan ve Romanya kıyılarında çekilen suların ardından adeta çölü andıran devasa kum adacıkları oluştu. Nehir yatağındaki çekilme o denli şiddetli ki, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman savaş gemilerinin enkazları bile gün yüzüne çıktı.

Nehrin Ortasında Yürüyüş Yolu Oluştu

Suyun neredeyse tamamen çekildiği bazı sığ kesimlerde nehir yatağı ikiye bölündü. Kıyıdan karşı kıyıya kadar uzanan kurumuş topraklar, nehrin tam ortasında adeta doğal bir yürüme yolu meydana getirdi. Bölge halkı ve meraklılar, bir zamanlar metrelerce derinlikteki suların aktığı nehir tabanında yürüyerek karşıya geçmeye başladı. Çatlamış çamur ve kum tabakalarından oluşan bu geçitler, kuraklığın boyutunu gözler önüne seren en ürkütücü manzara haline geldi.

Avrupa Lojistiği Felç Oldu

Su seviyesinin kritik eşiğin altına düşmesiyle birlikte yük gemilerinin büyük kısmı karaya oturma riski nedeniyle seferlerini durdurmak zorunda kaldı. Kıtalararası taşımacılıkta hayati rol oynayan kıtanın en büyük iç su yolu ticareti adeta felç oldu.

Enerji Üretiminde Kırmızı Alarm

Nehir boyunca faaliyet gösteren hidroelektrik santrallerinde su debisinin yetersizliği sebebiyle elektrik üretimi minimum seviyeye geriledi. Ayrıca, nehir suyunu soğutma mekanizması olarak kullanan nükleer santrallerde de üretim kısıtlamalarına gidilmeye başlandı.

Ekosistem Bıçak Sırtında

Sıcaklığın artması ve nehirdeki oksijen miktarının dip yapması sebebiyle kıyılarda kitlesel balık ölümleri gözlemleniyor. Nehir ekosistemine bağlı canlı türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.