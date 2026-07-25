Commerzbank Yönetim Kurulu Başkanı Jens Weidmann, İtalyan bankacılık devi UniCredit'in hisse payını artırmasıyla birlikte olası bir birleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Daha önce satın alma girişimlerine karşı mesafeli bir tutum sergileyen Commerzbank yönetimi, hisse yapısının değişmesiyle birlikte diyalog kapısını araladı.

Weidmann, uygun şartların sağlanması durumunda iki banka arasındaki entegrasyon koşullarını değerlendirmeye hazır olduklarını ifade etti. Sürecin farklı ilerlemesini tercih etmiş olabileceklerini belirten Weidmann, bir sonraki yıllık genel kurul öncesinde hissedar yapısındaki güç dengesinin netleştiğine dikkat çekti.

İtalyan bankanın payını kademeli olarak yükseltmesiyle birlikte Commerzbank, stratejisini direnç göstermek yerine tüm paydaşlar için en uygun şartları elde etmeye odakladı. Yönetim; çalışanların, hissedarların ve müşterilerin haklarının korunacağı bir anlaşma zeminini ön planda tutuyor.

UNİCREDİT YÖNETİMİNDEN PERMORMANS VE İCRAAT ŞARTI

UniCredit CEO'su Andrea Orcel, Commerzbank'ın performansını artırmaya yönelik hazırlanan stratejik planın 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi gerektiğini savundu. Orcel, bu takvimin uygulanmaması halinde mevcut hisse oranının verdiği yetkiyle yönetim kurulunda değişikliğe gitme seçeneğini değerlendirebileceklerini kaydetti.

SÜRECİN GEÇMİŞİ

İki banka arasındaki hissedarlık ve yönetim mücadelesi, UniCredit'in Eylül 2024'te Commerzbank'tan ilk hisse alımını gerçekleştirmesiyle başladı. Alman hükümetinin de mesafeli yaklaştığı bu süreç, Avrupa finans sektöründeki en kritik birleşme ve satın alma başlıklarından biri haline geldi.