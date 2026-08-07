ABD'li yatırım şirketi Castlelake'in 5,5 milyar sterlinlik satın alma teklifini kabul etmeye hazırlanan easyJet, ABD'li özel sermaye şirketi Apollo tarafından yapılan 5,7 milyar sterlinlik yeni teklif sonrası görüşmeleri durdurma kararı almıştı.





easyJet yönetim kurulu, hisse başına 7,15 sterline karşılık gelen ve tamamı nakit olarak sunulan söz konusu teklifi kabul ettiğini duyururken, merkezi Londra'daki Luton Havalimanı'nda bulunan uygun maliyetli hava yolu şirketi easyJet'in tamamının satışı için nihai süreç başladı.



38 ülkede 164 havaalanında faaliyet gösteren firmanın devir işlemi, yetkili kurumların onayı sonrası gerçekleşecek.



