Fransa basketbolunun ve EuroLeague'in son yıllardaki en başarılı ekiplerinden Monaco Basket, iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün üzücü bir gün. Tüm çabalarımıza rağmen AS Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu. Kulüp şimdi bir süreliğine ara verecek ve yeniden yapılanma yolunu bulmayı ve bir gün projeyi yeniden başlatmayı umuyor." denildi.

Fransa temsilcisinin, EuroLeague'de 5 sezon geçirdiği hatırlatılırken 2021'deki EuroCup zaferinin ise ilk Avrupa şampiyonluğu olduğu belirtildi.

Monaco, geçen sezon da EuroLeague'de yer almıştı.