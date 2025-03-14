İsveç merkezli ünlü batarya şirketi Northvolt, büyük bir umutla yola çıkmıştı. 2015 yılında eski Tesla yöneticileri Tesla yöneticileri Peter Carlsson ve Paolo Cerruti tarafından kurulan şirket, 15 milyar dolarlık büyük yatırımla elektrikli araçlar için batarya üretimi yapıyordu.

İşleri bir süre rayında giden şirket, ekonomik krizle karşılaşınca başa çıkamadı ve mali zorluklar belini bükmeye başladı.

8 MİLYAR DOLARI AŞAN BORÇLA BAŞA ÇIKAMADI

Northvolt, 8 milyar doları aşan borç yüküyle başa çıkamadı ve bu durum şirketin çöküşüne güçlü bir zemin oluşturdu.

Şirketin en büyük yatırımcıları arasında Volkswagen (yüzde 21) ve Goldman Sachs (yüzde 19) gibi devler bulunuyordu. Fakat şirketin içerisine artan maliyetler, küresel rekabet ve Çin makinelerine aşırı bağımlılık, Northvolt'un sürdürülebilirliğini tehdit etti.

'AVRUPA İÇİN UTANÇ VERİCİ BİR SON'

Financial Times, şirketin iflasını "Avrupa için utanç verici bir son" olarak nitelendirirken, Northvolt'un kötü yönetim ve düşük güvenlik standartları nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Bu durum, Avrupa'nın elektrikli araç sektörü için büyük bir darbe anlamına geliyor.

NORTHVOLT'UN BÜYÜME SÜRECİ VE ÇÖKÜŞÜ

Northvolt, 2016 yılında “Petrol tarihine geçmek” vizyonuyla kuruldu. Yıllar içinde ABD ve Almanya'da üretim tesisleri açarak büyümesini sürdürdü.

Ancak 2024 yılına gelindiğinde art arda gelen mali darbeler şirketin sonunu getirdi. Eylül 2024'te 1.600 çalışanını işten çıkaran Northvolt, Kasım 2024'te ABD'de iflas koruması başvurusunda bulunarak yalnızca 30 milyon dolarlık bir nakit varlıkla kaldığını açıkladı. Mart 2025’te ise İsveç'te tamamen iflas ettiğini duyurdu.

İFLASIN AVRUPA ELEKTRİKLİ ARAÇ SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

Northvolt'un iflası, Avrupa'nın elektrikli araç sektöründeki rekabet gücünü ciddi şekilde zayıflatabilir. Uzmanlar, bu gelişmenin Avrupa'nın stratejik enerji bağımsızlığı hedeflerine darbe vurduğunu belirtiyor. Ayrıca, şirketin çöküşüyle birlikte 5 binden fazla çalışan belirsizlikle karşı karşıya kaldı. Bu durum, Avrupa'nın sanayi politikasında derin etkiler yaratması beklenen bir gelişme.

Northvolt'un iflası, yalnızca bir şirketin çöküşü değil, aynı zamanda Avrupa'nın elektrikli araç ve batarya üretimindeki hedeflerini gerçekleştirme yolunda yaşadığı büyük bir engel.

Bu olay, Avrupa'nın küresel pazardaki rekabet gücünü zayıflatırken, Çin'e olan bağımlılığı azaltma yönündeki çabaların da zora girmesine neden oldu.