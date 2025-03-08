Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere dışişleri bakanları, Gazze'nin yeniden inşası için Arap devletleri tarafından desteklenen 53 milyar dolarlık plana destek verdiklerini açıkladı.

Ortak açıklamada, "Bu plan, Gazze'nin yeniden inşası için gerçekçi bir yol sunuyor ve hayata geçirilirse Gazze'de yaşayan Filistinlilerin felaket boyutundaki yaşam koşullarını hızla ve kalıcı şekilde iyileştirme vaadi taşıyor" ifadesi geçti.

Plan, Mısır tarafından hazırlandı ve Arap liderler tarafından salı günü kabul edildi. Ancak İsrail ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedildi.

Dört Avrupa ülkesinin cumartesi günü yayımladığı ortak açıklamada, "Arap girişimi ile çalışmaya kararlıyız" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Arap devletlerinin bu girişimi geliştirmesinin "önemli bir mesaj" olduğu vurgulandı.

MISIR'IN PLANI NE?

Hamas'ın Gazze'yi yönetmemesi ve İsrail için tehdit oluşturmaması gerektiğini belirten Avrupa ülkeleri, Filistin Yönetimi’nin merkezi rolünü ve reform gündeminin uygulanmasını desteklediklerini açıkladı.

Mısır'ın önerisi, savaşın sona ermesinin ardından Gazze'nin yönetimini üstlenecek bağımsız, uzman Filistinli teknokratlardan oluşan bir idari komite kurulmasını öngörüyor.

Komitenin, insani yardımların denetiminden ve bölgenin yönetiminden sorumlu olacağı, Filistin Yönetimi'nin gözetimi altında geçici bir süre boyunca faaliyet göstereceği belirtiliyor.

Trump yönetimi ise kendi planını sundu ve Gazze'nin "Ortadoğu Rivierası"na dönüştürülmesi vizyonunu ortaya koydu.