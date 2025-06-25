Kanat açıklığını 15 santimetre olarak ölçen Uzun, internet üzerinden yaptığı araştırmalarda, kelebeğin Avrupa’nın en büyük güvesi olan tavus kelebeği olduğunu öğrendi.

Kelebeği birkaç gün evinde misafir eden Bedirhan Uzun, onu yapraklarla beslediğini belirterek, “Ev arkadaşım oldu. Yaprakla besleniyormuş, besledim, yedirdim. Güzel vakit geçirdik, hayatının en güzel 2 gününü yaşadı” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, tavus kelebeği Avrupa, Güney Doğu Asya ve Uzak Doğu’da yaygın olarak görülüyor.

Türkiye’de ise Trakya, Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde doğal yaşam alanı bulunuyor.

Boyutları 10 ile 15 santimetre arasında değişen tavus kelebeği, deniz seviyesinden 2500 metre yüksekliğe kadar olan ova ve çayırlarda yaşayabiliyor.