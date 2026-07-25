Avrupa finans sektörünün bilançolara göre şekillenen yeni haritası kamuoyuyla paylaşıldı. Visual Capitalist ve S&P Global Market Intelligence verilerine dayandırılarak hazırlanan araştırmada, kıtanın en yüksek aktif büyüklüğüne sahip 50 finans kuruluşu sıralandı. Fransa ve Birleşik Krallık bankalarının domine ettiği listede Türkiye'yi temsil eden tek kurum Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası oldu.

ZİRVEDE FRANSIZ BANKA VAR

Açıklanan verilere göre, uzun yıllardır listenin ilk sırasında yer alan İngiliz bankacılık devi HSBC Holdings yerini kaybetti. Fransa merkezli BNP Paribas, 3,279 trilyon dolarlık aktif büyüklüğü ile Avrupa'nın en büyük bankası unvanını ele geçirdi. HSBC ikinci sıraya gerilerken, dördüncü sıradaki İspanyol Banco Santander ve beşinci sıradaki İngiliz Barclays'in önünde yer alan bir diğer Fransız finans kuruluşu Crédit Agricole Group üçüncülük koltuğuna oturdu.

TÜRKİYE'DEN BİR BANKA YER ALDI

Türkiye'nin en büyük bankası konumundaki Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, kıta genelindeki dev finans kuruluşlarının yer aldığı listeye girmeyi başardı. Yaklaşık 286 milyar dolarlık aktif büyüklüğe ulaşan Ziraat Bankası, Avrupa'nın en büyük 50 bankası arasında 47'nci sırada yer bularak listedeki tek Türk temsilci oldu.

LİSTEYİ FRANSA VE İNGİLTERE DOMİNE EDİYOR

S&P Global verilerine göre tablonun en üst sıralarında ve genele yayılan dağılımda Fransa ile Birleşik Krallık merkezli bankaların ezici üstünlüğü dikkat çekiyor. Her iki ülke de 50 bankalık listeye 6'şar banka sokmayı başardı.

Kaynak olarak ekle

Ülkelerin toplam bilanço büyüklükleri incelendiğinde:

Listede yer alan Fransız bankalarının toplam aktif büyüklüğü 12,5 trilyon doları aştı.

İngiliz bankalarının toplam aktifleri ise yaklaşık 9 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aşağıda görsellerde yer alan bankaları 1'den 50'ye kadar sıralı ve düzenli bir tablo halinde birleştirdim.

Sıra Banka Ülke
1 BNP Paribas Fransa
2 HSBC Holdings Birleşik Krallık
3 Crédit Agricole Group Fransa
4 Banco Santander İspanya
5 Barclays Birleşik Krallık
6 Groupe BPCE Fransa
7 Société Générale Fransa
8 Groupe Crédit Mutuel Fransa
9 Deutsche Bank Almanya
10 UBS Group İsviçre
11 ING Group Hollanda
12 Intesa Sanpaolo İtalya
13 Lloyds Banking Group Birleşik Krallık
14 UniCredit İtalya
15 Commerzbank Almanya
16 NatWest Group Birleşik Krallık
17 DZ Bank Almanya
18 Sberbank Rusya
19 Rabobank Hollanda
20 La Banque Postale Fransa
21 Nordea Finlandiya
22 Crédit Coopératif Fransa
23 Danske Bank Danimarka
24 Standard Chartered Birleşik Krallık
25 KfW Almanya
26 Erste Group Bank Avusturya
27 CaixaBank İspanya
28 ABN AMRO Hollanda
29 Svenska Handelsbanken İsveç
30 VTB Bank Rusya
31 SEB İsveç
32 BBVA İspanya
33 DNB Bank Norveç
34 OP Financial Group Finlandiya
35 Swedbank İsveç
36 Banca Monte dei Paschi di Siena İtalya
37 Mediobanca İtalya
38 Bankinter İspanya
39 Belfius Belçika
40 Caixa Geral de Depósitos Portekiz
41 Nykredit Danimarka
42 Banco BPM İtalya
43 BPER Banca İtalya
44 Banco Sabadell İspanya
45 Bank of Ireland İrlanda
46 Gazprombank Rusya
47 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Türkiye
48 AIB Group İrlanda
49 Luminor Bank Estonya / Letonya / Litvanya
50 Piraeus Bank Yunanistan