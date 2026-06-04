Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin yeni nesil nükleer enerjili uçak gemisinin resmi adını açıkladı. Batı Fransa’daki Indret Naval Group tesislerinde gerçekleştirilen ziyarette, mevcut amiral gemisi Charles de Gaulle’ün yerini alacak yeni savaş gemisine "France Libre" (Özgür Fransa) ismi verildiği duyuruldu. Aralık 2025'te üretim kararı ilan edilen projenin, Fransa’nın deniz gücü ve nükleer caydırıcılık stratejisi kapsamında uzun vadeli bir askeri yatırım olduğu belirtildi.

ÇOK DAHA UZUN SÜRE GÖREV YAPACAK

Naval Group tarafından paylaşılan bilgilere göre France Libre, tamamlandığında Avrupa’da inşa edilmiş en büyük savaş gemisi olacak. Planlanan gemi 310 metre uzunluğa, 90 metre genişliğe ve 78.000 ton tam yük deplasmanına sahip olacak. Yaklaşık 17.000 metrekarelik uçuş güvertesiyle tasarlanan gemi, 2.000 kişilik mürettebata ve maksimum 27 knot hıza ulaşacak. Boyut olarak Charles de Gaulle’den büyük olan yeni gemi, ABD’ye ait USS Gerald Ford’un ise gerisinde kalıyor. İki adet K22 nükleer reaktöründen güç alacak gemi, yakıt ikmali yapmadan çok daha uzun süre görev icra edebilecek.

YENİ BİR YAŞAM ALANI SUNACAK

Teknolojik altyapı tarafında France Libre, uçak ve İHA’ların fırlatılması için elektromanyetik mancınık sistemleriyle donatılacak. Veri merkezli ve siber güvenliğe uyumlu dijital mimarisi, yapay zeka ile müşterek muharebe sistemlerini barındıracak. Gemi, 30 adet Rafale savaş uçağı taşıma kapasitesinin yanı sıra nükleer caydırıcılık faaliyetleri kapsamında ASN-4G füzesi entegrasyonuna ve nükleer silahlı uçak taşıma kabiliyetine de sahip olacak. Ayrıca mevcut gemiye göre %40 oranında daha geniş iç alan ve yenilenmiş yaşam alanları sunacak.

TARİHİ AÇIKLANDI

Yaklaşık 10,2 milyar avro (12 milyar dolar) bütçeyle yürütülen projenin inşa aşaması 2036 yılına kadar sürecek. 2036 yılında deniz seyir denemelerine başlanması planlanan geminin, 2038 yılında Fransız Donanması’na teslim edilerek aktif hizmete girmesi ve aynı yıl emekliye ayrılması beklenen Charles de Gaulle’ün yerini alması öngörülüyor.

Savunma Tedarik Ajansı (DGA) ve Atom Enerjisi Komisyonu (CEA) yönetimindeki dev projenin üretiminde Naval Group, Chantiers de l’Atlantique ve TechnicAtome ortaklığı öne çıkıyor. İnşa sürecinin 2026-2038 yılları arasında ortalama 8.800 kişiye, zirve dönemde ise 14.000 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.