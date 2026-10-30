Avrupa'nın en büyük havayolu şirketi Ryanair, Bodrum ve Dalaman’a gerçekleştirdiği seferleri 2027 uçuş takvimine dahil etmedi.

Mali sıkıntılarla boğuşan ve yaşanan savaş ortamı sebebiyle yakıt bulamayan Ryanair, uçuş maliyetlerini yüzde 20'ye kadar artıracağını duyurmuştu.

Ryanair’in resmi internet sitesinde yapılan incelemelerde 2027 yaz dönemi için Bodrum ve Dalaman hatlarında satışa açılmış bir uçuş bulunmuyor.

Şirketin uçuş ağında İrlanda’nın başkenti Dublin, İngiltere’nin Londra Stansted ve Slovakya’nın başkenti Bratislava havalimanlarından Muğla’nın söz konusu iki turizm merkezine doğrudan seferler yer alıyordu.

Türkiye kararı hakkında henüz açıklama yapılmadı, ancak kaynaklar seferlerin takvimden çıkartılma nedenini maliyetleri düşürme çabası olarak tasvir etti.

480 SEFER TAKVİMDE YOK

Bilet satış sisteminde yeni döneme ilişkin Türkiye uçuşlarının yer almaması turizm sektöründe endişe yarattı.

Havayolunun bu adımının arkasında artan operasyonel maliyetler ve destek beklentilerine dair anlaşmazlıkların bulunduğu belirtildi.

Dublin-Bodrum, Londra Stansted-Bodrum, Dublin-Dalaman, Londra Stansted-Dalaman ve Bratislava-Dalaman olmak üzere toplam beş hatta haftada yaklaşık 10 uçuş düzenlendiği ve yıllık operasyon hacminin yaklaşık 480 sefere ulaştığı hesaplanıyordu.

Bu verinin resmi bir iptal listesinden ziyade uçuş sıklığı üzerinden yapılan bir operasyonel hacim hesabı olduğu vurgulandı.

KARARIN AYAK SESLERİ ÖNCEDEN DUYULMUŞTU

Havayolunun pazardan çekilme ihtimali ilk olarak temmuz ayında gündeme gelmiş, gelişmenin ardından TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış ile Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Ryanair Ticaret Müdürü Brian Mitchell ile bir araya gelerek uçuşların sürdürülebilmesi için temaslarda bulunmuştu.

Yapılan görüşmelerde Türkiye’deki artan operasyonel maliyetler ile havayolunun destek taleplerinin öne çıktığı duyurulmuştu.

BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, eylül ayında yaptığı açıklamada Ryanair’in Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’ndan (TGA) karşılanmayan beklentileri sebebiyle programı beklemeye aldığını, ancak Milas-Bodrum ve Dalaman havalimanlarıyla temasların sürdüğünü ifade etmişti.

Görüşmelere ve sektörün ortak hareket çağrılarına rağmen seferlerin 2027 programına eklenmemesi, sürecin henüz uçuşları devam ettirecek bir uzlaşmayla sonuçlanmadığını gösteriyor.

Gelişmenin nihai bir ayrılık mı yoksa maliyet ve ticari koşullara bağlı olarak yeniden gözden geçirilebilecek bir karar mı olduğu netleşmedi. Ryanair'dan açıklama bekleniyor.