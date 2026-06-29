2038 yılında Fransız Donanması'nda hizmete girmesi hedeflenen uçak gemisi, daha fazla savaş uçağı taşıma kapasitesi, yeni nesil elektromanyetik fırlatma sistemi ve iki nükleer reaktörüyle ülkenin deniz gücünü uzun yıllar boyunca oluşturacak ana platformlardan biri olacak.

310 METRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

Yeni uçak gemisinin yaklaşık 310 metre uzunluğunda ve 90 metre genişliğinde olması planlanıyor. Yaklaşık 80 bin ton deplasmana ulaşacak gemi, bugün görev yapan Charles de Gaulle'den neredeyse iki kat daha büyük olacak.

Gemide iki adet K22 nükleer reaktör görev yapacak. Bu sistem sayesinde uzun süre yakıt ikmali yapmadan görev icra edebilecek uçak gemisi, okyanuslarda kesintisiz operasyon kabiliyeti sunacak.

ELEKTROMANYETİK FIRLATMA SİSTEMİ KULLANACAK

PANG, buharlı mancınıklar yerine ABD'de geliştirilen EMALS elektromanyetik fırlatma sistemini kullanacak. Bu teknoloji, savaş uçaklarının daha kısa sürede ve daha verimli şekilde havalanmasını sağlayacak.

Geminin yaklaşık 30 yeni nesil savaş uçağı, E-2D Hawkeye erken ihbar uçakları ve gelecekte geliştirilecek insansız hava araçlarını taşıyabilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

2038'DE CHARLES DE GAULLE'ÜN YERİNİ ALACAK

Projede ön tasarım çalışmaları tamamlanırken nükleer reaktörlerin üretimine yönelik hazırlıklar da sürüyor. Geminin gövde inşasının önümüzdeki yıllarda başlaması, deniz testlerinin ise 2030'lu yılların ortasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Fransız Donanması'nın amiral gemisi olması beklenen PANG'ın 2038 yılında hizmete girerek 2001'den beri görev yapan Charles de Gaulle uçak gemisinin yerini alması hedefleniyor.