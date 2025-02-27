Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, son zamanlarda sık sık gündeme gelemeye başladı. Önce dieselgate skandalıyla gündemde yer alırken, şimdi ise Hindistan'da vergi kaçakçılığı iddiaları ile gündeme geldi.

Çin'in elektrikli otomobilleri ile başlattığı rekabet savaşında kan kaybederken yüksek maliyetleri düşürmek için de çözüm arayışında.

Öte yandan daha önce ‘Dieselgate’ olayı olarak bilinen ve otomotiv tarihine karbon hilesi olarak geçen bir skandala imza atan Alman devi şimdi de dolandırıcılık ve 1,4 milyar dolarlık vergi kaçakçılığı suçlaması ile karşı karşıya.

1,4 MİLYAR DOALRLIK VERGİ KAÇAKÇILIĞI İDDİASI

Hindistan’da 12 yıl boyunca otomobil ithalatını düşük sınıftan göstererek rekor miktarda vergi avantajı sağladığı öne sürülen Volkswagen'den rekor bir ceza da talep edildi.

HİNDİSTAN TARİHİNDE EN BÜYÜK REKOR CEZA

Reuters kaynaklarına göre Volkswagen'in vergileri düşürmek için otomobil parçalarını ayrı ayrı sevkiyatlar halinde ithal ettiği, bunun için de özel bir planlama yaptığı aktarılıyor. İddialar doğrulanırsa Alman devi, Hindistan tarihindeki en yüksek vergi cezasını ödeyecek.

DİESELGATE SKANDALI

Alman devinin Eylül 2015'de de laboratuvar emisyon testlerinde bilinçli olarak dizel motorlarda aldatıcı yazılım kullanarak, emisyon değerlerini manipüle ettiği tespit edilmişti. Dünya çapında yaklaşık 11 milyon otomobilde kullanılan yazılım karbon emisyonunu 40 kat daha düşük gösteriyordu.

Bu skandal için toplamda 35 milyar dolardan fazla ceza alan Alman devi suçunu kabul ederek cezanın 11 milyar dolarlık kısmını tek seferde ödemişti. Bazı yöneticiler ise hapis cezası almıştı.