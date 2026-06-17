Rare Earths Norway şirketi, ülkenin güneyindeki Telemark bölgesinde yer alan Fen karbonatit kompleksindeki toplam oksit mineral içeriğinde rekor bir artış kaydetti. Mart 2026 itibarıyla güncellenen verilere göre, daha önce 8,8 milyon ton olarak tahmin edilen rezerv miktarı 15,9 milyon metrik tona yükseldi.

ÇİN'İN KÜRESEL TEKELİNE KARŞI STRATEJİK ADIM

Dünya maden işleme sektörünün yaklaşık yüzde 90'ını tek başına kontrol eden Çin, Avrupa için ciddi bir tedarik güvenliği sorunu yaratıyor. Avrupa Birliği'nin 2024 yılındaki mineral ithalatının yüzde 95'i Çin, Malezya ve Rusya üzerinden gerçekleşti.

Bu yoğunlaşma ticari bir sorundan ziyade güvenlik zafiyeti olarak değerlendirilirken, Norveç'teki bu keşif tedarik zincirindeki riskleri azaltma potansiyeli taşıyor. AB tarafından finanse edilen EIT RawMaterials CEO'su Bernd Schaefer, güncellenmiş rezerv değerlendirmesini Avrupa için tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

SAVUNMA VE TEKNOLOJİNİN ANA MADDESİ

Fen yatağının asıl stratejik değeri, içerdiği yüksek nitelikli mineral bileşiminden kaynaklanıyor. Şirket verilerine göre, yatağın içerdiği oksitlerin yüzde 19'unu, sanayide NdPr olarak adlandırılan neodimyum ve praseodimyum oluşturuyor.

Söz konusu nadir elementler, elektrikli araç motorları, rüzgar türbinleri ve tüketici elektroniğinin temel bileşenleri arasında yer alıyor. Bu mineraller ayrıca modern sensörler, hassas savaş uçağı motorları ve askeri insansız hava araçları gibi kritik savunma sanayii sistemlerinde de yoğun olarak kullanılıyor.

İSVEÇ'TEKİ RAKİBİNİ YEDİYE KATLADI

Norveç'teki bu rezerv güncellemesi öncesinde Avrupa'nın en büyük mineral yatağı unvanı İsveç'teki Kiruna bölgesinde bulunuyordu. LKAB şirketine ait Per Geyer yatağının yaklaşık 2,2 milyon tonluk rezervi, Fen yatağının 15,9 milyon tonluk yeni hacminin yanında oldukça küçük kalıyor.

Uzmanlar, yedi kat daha büyük olan bu yeni rezervin, maliyetli ve zorlu bir süreç olan mineral çıkarma operasyonlarını finansal açıdan çok daha uygulanabilir kıldığına dikkat çekiyor. Daha büyük yataklar, devasa altyapı yatırımlarının ve işletme giderlerinin çıkarılan hacme dağıtılmasına olanak tanıyor.

ÜRETİM İÇİN 2031 YILI İŞARET EDİLİYOR

Bölgede halihazırda bir üretim izni bulunması en büyük yasal engellerden birini ortadan kaldırırken, projenin faaliyete geçebilmesi için işletme iznine de ihtiyaç duyuluyor. Şirket yöneticileri, Çin pazarındaki fiyatlarla rekabet edebilmek için izin süreçlerini titizlikle yönettiklerini belirtiyor.

Yatakta resmi üretimin 2031 yılının sonundan önce başlaması beklenmezken, 2032 yılı için yıllık 800 tonluk NdPr üretim hedefi planlanıyor. Ancak Avrupa'daki madencilik projelerinin zorlu çevresel değerlendirme prosedürleri nedeniyle, bu takvimin gecikme riski de masada bulunuyor.