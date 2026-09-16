Fortune tarafından hazırlanan listede şirketler yıllık gelirleri baz alınarak belirlendi. 23 ülkeden ve 21 farklı sektörden şirketin yer aldığı listenin toplam geliri, geçen yıla göre yüzde 4 artış göstererek 15,5 trilyon dolara çıktı. Bu rakam, Avrupa ekonomisinin yaklaşık yarısına denk geldi.

Listedeki şirketlerin toplam çalışan sayısı 34,6 milyon olarak kaydedilirken, toplam kâr yüzde 3 yükselerek 1 trilyon doların üzerine çıktı. Listeye girebilmek için gereken minimum gelir de yükseldi. Geçen yıl 6,3 milyar dolar olan giriş sınırı, bu yıl 7,4 milyar dolara çıktı.

VOLKSWAGEN ZİRVESİNİ KORUYOR

Volkswagen, 363,1 milyar dolarlık geliriyle Fortune 500 Europe listesinin ilk sırasında zirvede yer aldı. Alman otomotiv devi böylece Avrupa’nın en büyük şirketi unvanını üst üste üçüncü kez korudu. Listenin ikinci sırasında 273,7 milyar dolarlık geliriyle Shell bulunurken, Glencore 247,5 milyar dolarlık gelirle üçüncü sırada yer aldı.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK 10 ŞİRKETİ BELLİ OLDU

Listenin dördüncü sırasında 192,5 milyar dolarlık geliriyle BP yer aldı. TotalEnergies 182,3 milyar dolarla beşinci, Stellantis ise 173,1 milyar dolarla altıncı oldu. BMW Group 150,5 milyar dolarlık gelirle yedinci sırada bulunurken, Mercedes-Benz Group 149,1 milyar dolarla sekizinci sırayı aldı.

Banco Santander 145,1 milyar dolarlık gelirle dokuzuncu olurken, BNP Paribas 141,6 milyar dolarla ilk 10’u tamamladı. Öte yandan HSBC, 22 milyar dolarlık kârıyla listede en yüksek kâr açıklayan şirket oldu.

TÜRKİYE’DEN 11 ŞİRKET LİSTEDE

Fortune 500 Europe 2026 listesinde Türkiye merkezli 11 şirket yer buldu. Bu şirketlerin toplam geliri 285,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Türkiye’den listeye giren şirketlerde toplam 516 bin 100 kişinin istihdam edildiği belirtildi.

Türk şirketleri arasında Koç Holding listeye 53. sıradan girerken, VakıfBank 143. sırada ikinci, Sabancı Holding ise 146. sırada üçüncü oldu.

İş Bankası 151. sırayla Türkiye’den listeye giren şirketler arasında dördüncü olurken, Halkbank 163. sırayla beşinci sırada yer aldı.

Listenin devamında THY 179, FordOtosan 215, BİM 240, Anadolu Grubu 244, Tera Yatırım Menkul Değerler 389 ve Tofaş 470. sırada yer aldı.

TÜRK ŞİRKETLERİNİN GELİRİ ARTTI

Açıklanan verilere göre Fortune 500 Europe 2026 listesine giren Türkiye merkezli 11 şirketin toplam geliri 285,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Türkiye’den listeye girmeyi başaran şirketlerde toplam 516 bin 100 kişinin istihdam edildiği belirtildi.